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    Los 40 nuevos Messi y Mbappé chilenos: la influencia del Mundial en la inscripción de nombres en el Registro Civil

    Entre los nombres más elegidos por las familias chilenas inspiradas en los semifinalistas de los últimos tres mundiales destacan Kylian Mbappé, Luka Modrić y Lionel Messi.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Messi ya jugó con la camiseta alternativa en este Mundial.

    Puede que Chile no haya ido a los tres últimos mundiales, pero eso no ha impedido que el país se contagie del ambiente mundialista. Incluso, hay quienes van más allá y encuentran inspiración en los ídolos futbolísticos para bautizar a sus hijos. De hecho, durante cada Copa del Mundo, varios padres llegan hasta el Registro Civil con un nombre ya definido: el de las grandes figuras del torneo que se está jugando. El argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé están entre ellos.

    Al observar los nombres de los futbolistas que integraron las selecciones semifinalistas de los últimos tres mundiales se aprecia que el impacto de cada torneo llegó hasta las oficinas del Registro Civil.

    Por ejemplo, en 2018 una de la figuras del torneo fue Mbappé. Además de que su selección -Francia- alzó la copa ese año, el delantero se convirtió en un fenómeno mundial. Con solo 19 años se transformó en el futbolista más joven en marcar en una final desde Pelé en 1958 y ganó el premio al Mejor Jugador Joven del torneo.

    Su popularidad no pasó inadvertida. Entre el 14 de junio de 2018, cuando comenzó el Mundial de Rusia, y el 15 de agosto, un mes después de que terminó el torneo, en el Registro Civil fueron inscritos 12 niños con el nombre Kylian, cinco como Kilian y uno como Mbappé.

    Pero no fue el único que esa vez observaron las familias chilenas. Luka Modrić, mediocampista de la selección de Croacia, también se convirtió en una fuente de inspiración para bautizar a los bebés chilenos.

    Aunque el capitán de su selección no logró llevarse la copa a casa, obtuvo el Balón de Oro del Mundial como mejor jugador del torneo, tras llevar a Croacia hasta su primera final.

    En ese periodo de torneo en Chile se inscribieron seis recién nacidos con su nombre, otros siete como Luca, y dos, como Modric.

    La popularidad de estos jugadores para bautizar a los niños chilenos se mantuvo durante la siguiente Copa del Mundo, la de Qatar 2022. Entre el 20 de noviembre de ese año y el 18 de enero de 2023, se inscribieron en el Registro Civil 28 Kylian, cinco Kilian, 26 Luca y dos Luka.

    Ese año, Argentina se consagró campeón y eso también se reflejó en la inscripción de nombres: 36 niños fueron inscritos como Lionel y 45 como Leonel, en alusión al capitán de la selección, Lionel Messi.

    Aunque ya era considerado uno de los mejores jugadores de la historia, Messi todavía tenía una deuda pendiente: ganar un Mundial. Lo consiguió en Qatar 2022, donde además fue elegido el mejor jugador del torneo.

    Ese objetivo no lo logró conseguir tras el presente torneo, donde Argentina perdió la final 1-0 con España. A pesar de ello, la albiceleste fue protagonista del campeonato y el exastro del Barcelona, la gran figura del equipo. Eso bastó para que en Chile igualmente inspirara a varios padres.

    De acuerdo al Registro Civil, entre 11 de junio y el 14 de julio, se inscribieron 15 niños llamados Lionel, 12 Leonel, y dos, Messi. También se repitieron nombres de otras selecciones semifinalistas como 4 Luka, 9 Kylian y 2 Kilian.

    España levantó el trofeo y Lamine Yamal fue uno de los futbolistas que más llamó la atención durante el campeonato. Desde antes de iniciar el torneo que el joven de 19 años era descrito como una de las promesas a seguir.

    Esa popularidad se tradujo en la inscripción de dos niños chilenos con ese nombre. Su popularidad ya se había hecho notar el año anterior, cuando el número de inscripciones fue considerablemente mayor: 177.

    Algo similar ocurrió con otras figuras del torneo, como Jude Bellingham, el centrocampista de Inglaterra. Y aunque no logró llegar a la final junto con su selección, es de los jugadores más populares y elogiados del torneo.

    Eso sí, su nombre no registró nuevas inscripciones durante las últimas semanas, pero sí acumuló un mayor número de registros el año pasado con 199 recién nacidos inscritos como Jude.

    Más sobre:MundialNombresRegistro CivilMbappéMessiLukaKylianjude

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