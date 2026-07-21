Bancada UDI pide al gobierno postergar el pago de contribuciones de bienes raíces y predios agrícolas de zonas afectadas por sistema frontal

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó al gobierno este lunes nuevas ayudas para los afectados por las fuertes lluvias que han afectado a 10 regiones del país. En esa línea, pidieron postergar el pago de contribuciones para bienes raíces y predios agrícolas.

La medida fue solicitada por los diputados Marco Antonio Sulantay, de la Región de Coquimbo; Natalia Romero y Ricardo Neumann, de O’Higgins; Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Marlene Pérez, del Biobío; Eduardo Cretton, de La Araucanía, y por Omar Sabat, de Los Ríos.

La medida apunta a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) posterguen los cobros y, se suma así, a lo ya anunciado por las autoridades que aplazó el pago de impuestos de este mes hasta el 30 de octubre para 29 comunas afectadas.

Si bien valoraron la postergación del pago de los tributos, los diputados afirmaron que “la magnitud de esta emergencia nos obliga a ampliar ese paquete de ayudas e incorporar a otras personas que también han sufrido los efectos de las precipitaciones e inundaciones”.

“Cuando hay familias y agricultores que han visto dañadas sus viviendas o sus predios, es indispensable que el Estado los apoye aliviando temporalmente su carga tributaria, mediante la postergación del pago de sus contribuciones”, señalaron los parlamentarios de la UDI.

Los legisladores agregaron que “hoy la prioridad debe ser apoyar a los damnificados, no exigirles el cumplimiento de una obligación que perfectamente puede postergarse mientras se reponen de esta grave situación”.

En esa línea, los diputados gremialistas solicitaron el aplazamiento de los pagos en las 29 comunas más afectadas, pertenecientes a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En esa línea, los diputados propusieron extender la postergación al pago de las contribuciones de los bienes raíces y predios agrícolas ubicados en dichas comunas.

Para ello, plantearon que la tercera y cuarta cuota, que vencen a fines de septiembre y noviembre, respectivamente, sean diferidas e incorporadas al calendario del año 2027.

Mientras que en el caso de los propietarios que mantengan pendiente el pago de la primera y segunda cuota -ya vencidas-, propusieron que puedan regularizar su situación hasta el 30 de octubre de este año, incluyendo una condonación de los intereses y multas.

“Exigir el pago de las contribuciones mientras muchos propietarios deben reconstruir sus viviendas o recuperar sus predios resultaría contrario al objetivo que todos tenemos, que es apoyar a los damnificados durante esta situación. Por eso esperamos que se analice esta propuesta y el Ejecutivo extienda su apoyo a quienes también han sufrido las consecuencias del sistema frontal”, reiteraron los firmantes de la propuesta.