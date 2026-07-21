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    Guardia Revolucionaria de Irán reivindica un nuevo ataque contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    El Ejército jordano ha anunciado la “neutralización eficiente y precisa” de “cinco drones lanzados desde Irán” y ha asegurado que estas operaciones “no han provocado víctimas humanas o daños materiales”.

    Por 
    Europa Press
    Un sistema de misiles iraní. Imagen archivo.

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este martes un nuevo ataque contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania en el marco de su respuesta a los últimos bombardeos estadounidenses contra el país, tras lo que Amán se ha limitado a informado sobre la interceptación de tres misiles y cinco drones iraníes en su espacio aéreo, sin víctimas o daños.

    Así, el organismo ha afirmado que, en el marco de una operación para “completar una noche negra para los radares enemigos para allanar el camino a nuevos ataques con misiles y drones”, ha lanzado un ataque contra “un sistema de radares defensivos” en territorio jordano, en el que además habría sido destruido un F-15.

    “Esta región no es lugar para los agresores estadounidenses”, ha dicho, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “El infanticida Ejército estadounidense debe abandonar nuestra región para evitar más víctimas”, ha recalcado la Guardia Revolucionaria iraní.

    Por su parte, el Ejército jordano ha anunciado la “neutralización eficiente y precisa” de “cinco drones lanzados desde Irán” y ha asegurado que estas operaciones “no han provocado víctimas humanas o daños materiales”. Además, ha incidido en un comunicado en que seguirá supervisando el espacio aéreo para “hacer frente a cualquier objeto aéreo que suponga una amenaza”.

    Tras ello, ha confirmado el posterior derribo de “tres misiles iraníes que tenían como objetivo territorio jordano” y ha destacado que las interceptaciones tampoco dejaron muertos o daños materiales, con expertos desplegados ya en la zona para desactivar posibles explosivos entre los restos.

    El ataque de Irán ha llegado después de que Estados Unidos confirmara durante el fin de semana la muerte de dos militares en un ataque contra una base aérea en Jordania, suceso que se saldó con un tercer desaparecido. En el lugar se han encontrado “restos no identificados” que podrían pertenecer a esta persona, si bien no hay confirmación oficial.

    Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

    Más sobre:IránEstados UnidosJordania

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