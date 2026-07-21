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    Precio del petróleo salta sobre los US$ 90 tras recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente

    Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita. Mientras, Washington mantiene los ataques contra Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

    Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir con fuerza por el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente después de que los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaran que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita, mientras Estados Unidos mantiene los ataques contra Teherán.

    El petróleo Brent que se cotiza en Londres y que sirve de referencia para Chile supera los US$ 90 una vez más, con un alza de 2,09% de acuerdo a los registros de Tradingview. En Nueva York, el crudo WTI de referencia para Estados Unidos salta 1,44% a US$ 83,66.

    Ambos barriles estaban cerca de máximos en siete semanas.

    De acuerdo a Reuters, las primas al contado de los crudos de referencia de Oriente Medio se dispararon el martes hasta alcanzar su nivel más alto en unas seis semanas, con subidas de casi US$ 3 por barril en los crudos de Dubái y Murban.

    Según los analistas, si los hutíes de Yemen lograran cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb , esto afectaría a una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del mundo, lo que podría desencadenar una nueva subida de los precios del crudo, interrumpir el suministro de combustible y agravar las tensiones en la economía mundial.

    Arabia Saudita ha exportado desde Yanbu una media de más de 4,5 millones de barriles diarios de crudo y combustible desde abril, de los cuales alrededor del 70 % se destinó a Asia, según datos de Kpler.

    Ataques militares

    Estados Unidos completó el lunes por la noche una nueva ronda de ataques contra Irán, mientras que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaban con imponer un bloqueo naval a Arabia Saudí, lo que podría abrir un nuevo frente en el conflicto de Oriente Medio.

    El último ciclo de ataques recíprocos se produce en medio de informes que indican que los mediadores regionales han presentado a Washington y Teherán una propuesta para un alto el fuego de 10 días, una iniciativa que podría volver a encarrilar el Memorando de Entendimiento del mes pasado .

    El Comando Central de Estados Unidos anunció anoche que había llevado a cabo otra ronda de ataques contra Irán a las 9 de la noche (hora del este) del lunes.

    Estados Unidos mantiene ataques sobre Irán.

    “Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, y sistemas de defensa aérea para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”, declaró el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

    Añadió que el tránsito de buques comerciales por esta vía marítima de vital importancia estratégica continúa. Según el comunicado, las fuerzas del Comando Central han facilitado el tránsito de unos 900 buques comerciales y 450 millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho desde principios de mayo.

    Más sobre:PetróleoMedio Oriente

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