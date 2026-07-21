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    El análisis de la histórica Daniela Caram de cara al Mundial de las Diablas: “El grupo es buenísimo”

    La exseleccionada nacional anticipa la participación del combinado chileno en la cita planetaria de la categoría.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El análisis de la histórica Daniela Caram de cara al Mundial de las Diablas: “El grupo es buenísimo”.

    La selección chilena femenina de hockey sobre césped ya conoce a sus rivales para el Mundial que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica. El equipo nacional integrará el Grupo A junto a la escuadra neerlandesa, Australia y Japón.

    El sorteo determinó que Chile enfrentará a la actual número uno del mundo, además de dos rivales con los que tiene antecedentes recientes favorables. Las Diablas vencieron dos veces a Australia (2-1 en fase de grupos y 1-0 en la final) y superaron a Japón en definición por shootouts tras empatar 1-1.

    Daniela Caram, exseleccionada nacional entre 2005 y 2015, analiza el escenario. “Es buenísimo el grupo. Bueno, un Mundial siempre es un desafío, siempre va a ser algo muy complejo”, señala a El Deportivo.

    Caram enfatiza que el foco del equipo debe estar en el período previo al torneo. “Creo que ellas ya están mentalizándose en lo que viene, en todo el proceso hasta llegar al Mundial. Deben enfocarse y a dar lo mejor para dejar a Chile en lo más alto”, sostiene.

    El análisis coincide con lo planteado por el cuerpo técnico y las jugadoras, quienes han destacado la exigencia del grupo y la necesidad de enfrentar cada partido de forma independiente. En paralelo, Caram aborda el desarrollo del hockey chileno en los últimos años y el posicionamiento que ha alcanzado la selección. “Ha tenido un gran crecimiento. Creo que hoy en día se ven los frutos de lo que se viene cosechando hace muchos años”, afirma.

    “El trabajo hecho es de muchas personas detrás. Hoy en día las Diablas y las jugadoras que han pasado por la selección también siempre están ahí en constante comunicación y apoyo”, añade.

    Respecto al impacto de los resultados internacionales, sostiene que han contribuido a ampliar la base del deporte en el país. “Los Diablos y las Diablas están siendo un ejemplo para otros deportistas, otros jugadores o gente que quiere y está conociendo recién el hockey y quieren practicarlo”, señaló.

    Sobre la proyección del hockey en Chile, Caram destaca las acciones de la federación. “Siguen intentando traer torneos internacionales que al final visibilizan mucho al deporte”, afirma.

    Además, subraya en lo hecho en las categorías formativas. “Estan trabajando con jugadores desde los 12 años hacia arriba. Se les está entregando más herramientas, se les está involucrando más en todo lo que es el proceso deportivo”, indica. En esa línea, valora la expansión territorial del hockey. “Hay muchas competencias que se han desarrollado y a lo largo de todo Chile. Entonces eso es muy positivo para poder llevar el deporte a más masa”, remarca.

    Daniela Caram en su etapa como jugadora de las Diablas. Yan Huckendubler

    El otro Mundial

    En paralelo, Daniela Caram participa como vocera de la fundación HockIN, en el desarrollo del hockey para personas con discapacidad intelectual. Ahora la selección chilena se prepara para competir por primera vez en un campeonato mundial de la categoría.

    “Partimos de este grupo trabajando con personas con discapacidad intelectual ofreciéndoles la oportunidad de jugar hockey sobre césped. Este año apareció de parte de la Federación Internacional de Hockey la iniciativa de hacer el primer Mundial de hockey para personas con discapacidad intelectual”, explica.

    “Ahí parte una convocatoria a nivel mundial de los países que tienen esta categoría y quieren y pueden participar. Obviamente nos tiramos a la piscina, dijimos que sí”, agrega.

    Sobre el significado de esta instancia, recalca su carácter inicial. “Es una oportunidad única y que va a seguir abriendo puertas en todo el tema de la inclusión y el deporte”, afirma. En cuanto a las expectativas, plantea que el foco principal está en la experiencia. “Esto es una competencia, pero también es la primera instancia que se va de esta categoría”, indica.

    Por eso destaca el componente social del evento. “Creo que todos los equipos van ahí a tener una experiencia única, tanto en lo deportivo como en lo social, en compartir con otro equipo y tener esta oportunidad de poder viajar y estar a la par con otros equipos”, agrega.

    Caram explica que no existen referencias previas entre las selecciones participantes. “Es una sorpresa lo que nos encontraremos allá”, sostiene.

    Además, destaca el rol de las familias en el desarrollo de la iniciativa. “El boca a boca y la confianza ha sido lo que nos ha dado más empuje para seguir adelante. Sin ellos no estaríamos donde estamos”, afirma.

    Respecto al estado de la inclusión en el deporte nacional, plantea que aún está en desarrollo. “Creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Está bastante en pañales, en una etapa bien de iniciación”, indica. En ese contexto, menciona el impulso de eventos internacionales. “Creo que ahí Olimpiadas Especiales ha dado un buen empuje con lo que se viene”, concluye.

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