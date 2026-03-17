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    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial

    La selección de hockey sobre césped tuvo un sorteo que la ilusiona con avanzar a la siguiente ronda de la cita en Países Bajos y Bélgica.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Las Diablas conocieron a sus rivales en el Mundial tras clasificar invictas.

    Después de ganar invictas la clasificación al Mundial de Hockey sobre Césped, las Diablas conocieron a los rivales que tendrán en la máxima cita, que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica, entre el 15 y el 30 de agosto.

    Este martes se realizó el sorteo en el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde la selección femenina conoció a sus rivales. Precisamente, las anfitrionas y número uno del mundo estarán con las nacionales en el Grupo A:

    Mientras que, las otras rivales serán Australia y Japón, dos equipos contra los que hay resultados muy positivos y bastante recientes. Las oceánicas son octavas del planeta y las asiáticas decimoquintas.

    Como último antecedente, las Diablas vencieron a australianas y japonesas en las Qualifiers Santiago 2026. A las primeras les ganaron en la fase de grupos por 2-1 y 1-0 en la final. A las niponas las doblegaron 2-0 en shootouts luego del 1-1 en el tiempo reglamentario.

    Optimismo chileno

    El DT de la Diablas, Cristóbal Rodríguez, se mostró muy conforme con los emparejamientos. “Cualquier sorteo que te hubiese tocado iba a ser un complicadísimo. Estamos hablando de los dieciséis mejores países del mundo, así que si lo vemos en ese sentido, creo que fue un buen sorteo, porque ya jugamos con dos selecciones que ya le hemos ganado antes, y te da un poco de ilusión el poder jugar en un partido igual a igual”, afirma a El Deportivo.

    Con respecto a los objetivos, el entrenador es mesurado, especialmente con relación a australianas y japonesas. “Vamos con más experiencia, vamos con más partidos en el cuerpo, pero también hay que ser cautos, porque el que nos haya ido bien ahora no significa que la tarea está hecha. Tenemos que ir partido a partido, va a ser muy difícil”, destaca.

    “Australia, que ya perdió dos veces con nosotros, en los únicos dos partidos que hemos jugado contra ella, obviamente, van a preparar su partido de mejor manera. Japón, también un equipo muy estructurado, muy físico, va a ser un partido muy difícil también. Bueno, y Países Bajos, sabemos que está a otro nivel. Va a ser muy lindo jugar con ellas en su casa”, añade.

    Por su parte, la arquera Natalia Salvador resalta que “todos los partidos van a estar muy duros, pero también muy entretenidos”. “Jugar contra los mejores es lo que queremos nosotras, lo que quiere Chile, lo que queremos las Diablas, así que ahí estaremos, contentas con nuestro grupo, nos ilusiona, por supuesto”, añade.

    Sobre las locales, la portera subraya la importancia de enfrentar a un rival así: “Vamos a jugar contra el primero del mundo, sabemos que va a ser un partido durísimo, pero vamos a ir a pelear cada pelota como sabemos pelear las Diablas, como sabe pelear Chile”.

    “Y respecto a Australia y Japón, sí, nos ilusiona, son rivales que acabamos de vencer, pero sabemos que son rivales del mejor nivel que hay en el hockey y que no porque les habíamos ganado una vez, les vamos a ganar de nuevo. Así que nos ilusiona, pero sabemos que tenemos que trabajar muy duro, como lo hemos hecho hasta ahora, para enfrentar esos partidos”, concluye.

    Los grupos

    Grupo A

    • Países Bajos
    • Australia
    • Chile
    • Japón

    Grupo B

    • Argentina
    • Alemania
    • Estados Unidos
    • Escocia

    Grupo C

    • Bélgica
    • España
    • Nueva Zelanda
    • Irlanda

    Grupo D

    • China
    • Inglaterra
    • India
    • Sudáfrica
    Más sobre:DiablasHockey sobre CéspedMundial de HockeyPaíses BajosJapónAustraliaCristóbal RodríguezNatalia Salvador

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