Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se desarrolla la quinta fecha de la Copa de la Liga, donde Universidad Católica recibe la visita de Ñublense.

Los Cruzados llegan en segundo lugar del Grupo B, liderado precisamente por los Diablos Rojos.

Cuándo juega UC vs. Ñublense

El partido de la Universidad Católica contra Ñublense es este domingo 10 de mayo, a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Claro Arena.

Dónde ver a UC vs. Ñublense

El partido de Universidad Católica contra Ñublense se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura online de la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.