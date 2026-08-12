Charli XCX y una pausa en medio de la era Brat: Erupcja llega al streaming

Mientras el mundo descubría a Charli XCX y las fiestas temáticas alrededor de su álbum Brat tomaban fuerza, la estrella se detuvo un momento para respirar. Durante el verano boreal de 2024, tomó un vuelo para ir un par de semanas a Polonia. Ahí, casi en secreto, trabajó en Erupcja.

Se trata de un filme en que la autora inglesa explora la actuación. Es dirigida y producida por Pete Ohs, con un guion colaborativo en que participaron el director, Jeremy O. Harris, Lena Góra, Will Madden y la misma Charli. El título significa “erupción” en el idioma polaco y tiene que ver con una broma interna que se desarrolla en el filme.

La película sigue a una pareja, Bethany (Charli XCX) y Rob (Will Madden), quienes visitan Varsovia por unos días. La relación parece ir bien, pero ambos tienen energías distintas. Ahí la primera se reencuentra con Nel (Lena Góra) una amiga de adolescencia que no ve hace mucho. Entonces se desencadenan una serie de sucesos. Bromean con la extraña coincidencia de que un volcán entra en erupción cada vez que se reencuentran, un fenómeno que considera simbólico de su vínculo único.

Para la mujer de Chains of Love, la experiencia de trabajo colaborativo resultó muy enriquecedora. “Reunirnos, escribir todos los días y luego filmar inmediatamente lo que habíamos escrito fue una experiencia totalmente inmersiva”, dijo a The Line of Best Fit. “Casi se sentía como teatro. Fue muy espontáneo y muy inspirador. Espero que esta película anime a otras personas que ya se dedican al cine a considerar trabajar de esta manera. A los aspirantes a cineastas a salir, tomar una cámara y trabajar con sus amigos así”.

Charli XCX en Erupcja.

El desafío no resultaba sencillo, pues es el primer protagónico en el sentido tradicional de la cantante. Antes había interpretado una versión ficticia de sí misma en el falso documental The Moment y un papel secundario en el drama fantástico 100 Nights Of Hero.

Por ello, la artista estaba consciente de los alcances de plantarse frente a una cámara para actuar. “Especialmente en mi posición, siendo una música que quiere actuar, eso es inherentemente vergonzoso de por sí”, dijo al mismo medio ya citado. “Todo es vergonzoso, soy muy consciente de ello. Además, soy muy nueva en esto y quería tomarme mi tiempo para aprender y solo proponer ideas cuando sintiera mucha pasión por algo, o cuando creyera que iba a aportar algo a la conversación”.

Los creadores quisieron mantener la discreción del proyecto, pero la creciente fama de la artista se los negó. “[Charli] fue reconocida muchísimas veces”, le dijo Pete Ohs al medio especializado en cine, Variety. “Siempre fue muy amable. Se tomó selfies con muchos fans polacos…”.

Incluso hubo algunas escenas que se complicaron debido a que los fans la reconocían. Sucedió con la secuencia en una discoteca. “Fue casi imposible grabar, ¡una locura!“, detalló Jeremy Harris a Variety. “Todo el mundo en la discoteca decía: ‘¡Dios mío, Charli XCX está aquí para una actuación sorpresa!’. Y nosotros respondíamos: ‘Sí, pero no es la que crees’. Además, estábamos rodando la misma semana en que Obama la incluyó en su lista de reproducción, ¡qué gracioso!”.

Charli XCX se vinculó con el proyecto tras conocer a Ohs en un bar del Lower East Side de Nueva York. Fue Harris quien hizo el puente con la artista, al conocerla previamente. “La forma en que hablaba sobre la realización de sus películas se parecía a la creación de un álbum, y el encuentro casual también se sentía equivalente a la naturaleza conversacional y espontánea de su trabajo cinematográfico”, contó a Variety.

Fue la misma cantante quien sugirió que su personaje no debía encajar con su imagen habitual. Así lo detalló Ohs a Variety. “[Charli] me dijo: ‘Creo que debería ser algo totalmente ajeno a mí. Siento que podría interpretar a una chica súper tímida’. Así que hablamos de que Charli XCX es completamente irreconocible como Bethany”.

La crítica y el trabajo de Charli XCX: “Actuación discreta pero impresionante”

Erupcja se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025, el 4 de septiembre de 2025. Tuvo exhibición en salas en abril de este año y acaba de llegar a la plataforma Mubi. En general, la crítica la recibió con opiniones divididas; unos detallaron que la cantante no convencía como actriz y otros, apuntaron que precisamente esa era una fortaleza.

La más dura fue la reseña de The Guardian, que apenas le dio dos estrellas de cinco posibles. “Con sus modestos 71 minutos, Erupcja tiene el aire de un demo: un esbozo vago, algo tosco, una posible prueba de concepto para lo que está por venir”, detalló.

Además, sobre las actuaciones detalló que no se exploró todo el potencial. “Uno desearía que Ohs o sus actores, incluida Charli, hubieran explorado con mayor profundidad la sutil corriente subyacente de una intensa emoción latente”.

Charli XCX en Erupcja.

Sobre el vínculo que manejan el personaje de Charli y Lena Góra, The Guardian apuntó una observación; se cuenta más de lo que se muestra. “La agonía y el éxtasis de la amistad pasada entre Nel y Bethany no se insinúan a través de los actores, que se abren paso a tientas mediante diálogos notablemente, aunque realistas, cargados de logística, sino a través de la narración de una voz masculina adulta y omnisciente”.

Mucho más favorable fue la impresión que se hizo NME, que le dio 4 de 5 estrellas a la película. “Un drama romántico sutil pero cautivador en el que Charli XCX ofrece otra actuación discreta pero impresionante”.

También ofrece una mirada distinta al vínculo entre los personajes de Charli y Lena. Propone que ambas logran una peculiar química en cámara. “Vemos a Bethany y Nel recitándose poesía mientras beben vino tinto, pero el grado de índole sexual de su relación queda a nuestra interpretación. Erupcjano es tan explosiva como su título podría sugerir, pero captura a la perfección la posibilidad de dar un vuelco a tu vida sin mucho esfuerzo”.

Por su lado, Variety planteó un análisis más sofisticado. Por supuesto, apuntó que el eje finalmente está en la actuación de Charli XCX. “Interpreta a Bethany como una joven carismática pero cruelmente egocéntrica que, a diferencia de Charli, en realidad no tiene mucho que ofrecer para estar tan absorta. Dicho de otro modo: Bethany es una mocosa sin serlo realmente”.

Es decir, opera una paradoja; Charli XCX interpreta a una mujer que necesita dejar de pensar que todo gira alrededor de ella, mientras ella misma es probablemente la persona alrededor de la cual gira la mayor parte de la conversación sobre esta película.

Variety también toma distancia de otras interpretaciones del título, como reflejo de un volcán emocional interior. “Tanto por su escasa trama como por su estilo lo-fi, niega la grandiosa idea de que las enormes fuerzas de la transformación geológica existan simplemente para reflejar el funcionamiento irregular del corazón humano. A los volcanes, como a las estrellas, las mareas y el cambio de estaciones, les da igual”.