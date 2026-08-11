De Candelabro a Los Prisioneros: estos son los exclusivos lanzamientos que tendrá El Día del Vinilo 2026

Ya suena a hábito y costumbre: el vinilo desde hace años vive una escalada irrefrenable en el planeta y se ha consolidado como uno de los formatos más rentables de la actual escena musical, compartiendo espacio con la piel comprimida del streaming y arrastrando a estrellas como Taylor Swift o Sabrina Carpenter a considerar sus recientes títulos en acetato. El mundo vintage es actual, lo que parecía pretérito es presente.

Por supuesto, Chile no zafa de la tendencia. La irrupción en la última década de diversas tiendas consagradas al vinilo, de fábricas que les dan un sello local a los discos y de eventos donde se celebra su legado, son la máxima muestra de un fenómeno aún en expansión y que parece no tener techo.

La cita que mejor encarna aquellas virtudes es el Día del Vinilo, bautizado de forma apropiada para festejar el momento en que Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo en agosto de 1877, el primer aparato capaz de grabar y reproducir música, y que cambió para siempre el curso de la cultura de masas.

La instancia celebrará su quinta edición como la más importante del país en su rubro y se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), de manera gratuita desde las 11.00 a las 20.00 horas, y justo en la jornada en que se conmemora el Día del Rock Chileno (por el primer show de Los Jaivas en 1963).

Ahí habrá no sólo venta de discos de diversas tiendas, sino que también conversatorios, firmas de autógrafos, escuchas de álbumes, encuentros con músicos y, por sobre todo, lanzamientos de ediciones exclusivas de los más reputados y disímiles nombres chilenos, desde representantes del circuito independiente hasta los clásicos mayúsculos.

“Uno de los aspectos más relevantes es que se reúne en un mismo espacio a distintos actores de la industria: sellos multinacionales como Sony Music y Universal Music, sellos independientes, la fábrica chilena de vinilos Selknam, disquerías independientes y el mayor distribuidor musical del país, Punto Musical, lo que ofrece una panorámica única del presente de la edición fonográfica en Chile”, dicen desde la organización.

Luego acotan: “Creemos que ese cruce y encuentro tiene un enorme valor cultural porque fortalece el ecosistema de la música chilena, impulsa nuevos proyectos editoriales y acerca al público a una forma de consumir música que pone en valor la obra completa, el diseño, el sonido y el patrimonio discográfico”.

Básicamente, las novedades que presentará el evento se resumen en tres puntos.

Reggae y regreso

En primer lugar, Gondwana conquistará un rol protagónico en la celebración. De cara a su show de reunión el 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida -cuando el cantante Quique Neira retorne al colectivo encabezado por I-Locks Labbe-, la agrupación más emblemática del reggae chileno tendrá tres lanzamientos en vinilo, demostrando por lo demás que su fuerza creativa y artística siempre se ha mantenido vigente.

Por ejemplo, por primera vez estará disponible en formato doble Made in Jamaica, lanzado en 2002 y que simbolizó el cierre de los álbumes con Quique Neira en la voz.

También se podrá comprar la colección Ídolos, un compilado simple que recorre sus grandes éxitos, selección reservada sólo para los grandes nombres del cancionero nacional. Finalmente, se podrá ir tras Pincoya calipso, el compilado doble de grandes éxitos de 2011 donde lucen hits como Chainga langa, Armonía de amor y Sentimiento original.

La banda estará firmando discos y compartiendo con sus fans a partir de las 18 horas en el GAM. Por otro lado, el diseñador Carlos Cadenas estará junto a Camilo Benavente en la charla El Color de los Sonidos, a contar de las 17.00 horas en el mismo recinto.

El reino de las siete pulgadas

Como segundo pilar de la jornada aparecen los lanzamientos en siete pulgadas, un formato algo extinto en la industria chilena luego de que durante décadas -entre los 50 y parte de los 70- fuera el soporte que dominó con éxito el negocio. Varios de los títulos de este 15 de agosto serán numerados y con ediciones especiales.

Uno de los siete pulgadas más significativos tendrá a Los Prisioneros con We are sudamerican rockers, el sencillo cuyo video abrió las emisiones de MTV Latinoamérica y que en Chile nunca fue incluido en ningún álbum de estudio, grabado después de la salida del tercer disco, La cultura de la basura (1987). El diseño del single es el mismo de su carátula original. Y el lado B será Que no destrocen tu vida, de 1987.

También con la mirada bajo espejo retrovisor estará Bambú, la primera banda de Quique Neira a mediados de los 90 antes de la irrupción de Gondwana, a través de la canción In Jamaica y de su versión para No necesitamos banderas. Otro músico insigne de esos años, Zaturno, lo recuerda así a través de un comunicado: “En el año 1995, cuando estaba escribiendo mis primeras canciones, recuerdo un día en que estaba escuchándola radio, una tarde de sol en el barrio, de pronto sonó un reggae en nuestro idioma, no tenia idea quienes eran, pero la música era increíble y esa voz me marco, fue un bello tiempo jugando en el barrio y escuchando buena música, no sabía que el destino años después me llevaría a grabar con Camilo Cintolesi y a conocer personalmente a Quique Neira’’.

¿Otro clásico en formato siete pulgadas? Los Tetas estarán con el irresistible Cha cha cha!, un track que aún destila funk en su máximo punto de ebullición, con la voz de Juan Sativo (Tiro de Gracia) en un casillero estelar.

Pero no todo es echar el calendario hacia atrás. El astro urbano Polimá WestCoast estará con su hit Ultra Solo, uno de los tracks más populares del siglo XXI nacional. Este 7” estará las dos versiones: normal y remix con Paloma Mami, Feid y De la Ghetto.

¿Más insignes de los nuevos tiempos? Una coordenada ineludible: Candelabro, quienes llegarán con un disco donde reinterpretan a los mismos Prisioneros, con Ultraderecha y Latinoamérica es un pueblo a sur de Estados Unidos, covers que mostraron hace un tiempo, antes de su comentado paso por el último festival Lollapalooza Chile.

‘’Es una de las nuevas bandas chilenas que más atención y conversación ha generado en el ultimo tiempo, gracias a una propuesta inquieta, arriesgada y difícil de encasillar. Este formato recupera la tradición del sencillo como objeto musical y editorial, conectando a una nueva generación de artistas con uno de los repertorios mas importantes de la música popular chilena”, cuenta en un comunicado el ingeniero de sonido de la banda, Gonzalo “Chalo” González.

Como corolario, el cruce entre el ayer y hoy. Los Tres estarán disponibles con su single Inri, una suerte de neoclásico desprendido de su último lanzamiento, XCLNT (2026).

“XCLNT es probablemente el disco más Los Tres que ha grabado la banda penquista, lo que no es poco decir después de cinco tremendos álbumes de estudio con la formación original, cuecas, cuecas-no-cuecas, rockabilly y baladas nostálgicas. Para este Día del Vinilo 2026, Universal prensó en formato single Inri, un siete pulgadas que cuenta con la versión oficial, y el demo de Álvaro Henríquez en el lado B. Joya para coleccionistas”, dice el documentalista Nino Aguilera.

Para todos los paladares

Como tercer ítem para los lanzamientos del Día del Vinilo están discos emblemáticos de diversos créditos; muchos de ellos estarán acompañados de firmas y encuentros con artistas.

Por ejemplo, habrá un picture disc de Corazones de Los Prisioneros, el emblemático disco de pop electrónico y romance clandestino que esta vez mostrará una versión con su portada -la camisa ensangrentada- impresa en el mismo álbum.

“Con la llegada de la democracia salió Corazones, vino el show en el Festival de Viña y el disco se ha vendido por más 35 años de forma ininterrumpida, todo un hito, y esta edición que se lanza es de colección en vinilo picture; un lujo y mi sugerido para este 15 de agosto”, comenta Héctor Santos Fernández de la disquería y distribuidora Punto Musical.

También estará Tiro de Gracia con el recordado Melaza. Así lo grafica Paulo Cifuentes, profesor de Música y Magister en Arte y Educación: “Las versiones instrumentales incluidas en este 12’’ permiten enfocar mucho más la atención en la sólida base rítmica, con baterías y bajos aportando peso y mucho groove, combinándose con armonías que a momentos se sienten más densas al separarlas de las voces”.

En el campo independiente se reeditará San Sebastián, la obra maestra de 2011 de Fernando Milagros, donde instauró su sonido y estética, a través de temas como Piedra angular y Angelito.

La periodista Marisol García destaca: “En una discografía que hasta entonces mostraba el sello de la cautela y el apoyo en diversos referentes, San Sebastián fue un hito de cambio, y ya sin vuelta atrás: al fin Fernando Milagros acogía en sus canciones colores, evocaciones y sonidos que aludían a una voz inesquivablemente propia; de rasgos sin comparación. La idea personal de un ‘folclor de ciencia ficción’ fue la ruta que el músico definió para una propuesta de sutil encuentro entre lo ficticio y lo autobiográfico; el paisaje cercano y el imposible. Sus canciones, aún acogedoras y vibrantes, son referencia para una autoría maciza, que el tiempo convirtió en referencia distintiva para su entorno y generación”.

Dentro de un casillero parecido, aunque más reciente, también estará Brillo, el debut de 2019 de Simón Campusano, una aventura que va desde el pop hasta lo acústico.

El historiador Matías Hermosilla lo contextualiza de esta forma: “Publicado originalmente en 2019, Brillo marcó el inicio de un camino solista que expandía las búsquedas de uno de los compositores más singulares de su generación. Aquí las ciudades conviven con volcanes, los parques nacionales con las estaciones del año y la contemplación con la incertidumbre. Cada canción parece dibujar un mapa distinto, no para orientarnos, sino que, para recordarnos que habitar un territorio también significa imaginarlo, soñarlo y volver a descubrirlo una y otra vez. Quizás ahí reside la belleza secreta de este disco, en un tiempo marcado por la velocidad, Brillo propone otra forma de escuchar y de mirar. Esta edición remasterizada en vinilo devuelve esas canciones a un soporte que parece haberlas estado esperando desde el comienzo”.

Por su lado, el cuarteto Protistas levantará bandera con su emblemático Nortinas war, de 2010. “Dieciséis años después de su edición original, el debut de Protistas reaparece en vinilo, grabado en condiciones caseras hacia 2010, el disco pertenece a esa tradición del lo-fi noventero, Eric’s Trip, The Microphones , el primer Animal Collective, más por método que por pose. Sobre esa base, la banda desliza texturas del krautrock y motivos autóctonos que sitúan al conjunto en una geografía especifica, un norte árido que da nombre al álbum y le presta su temperatura”, explica Tiare Galaz (Niña Tormenta).

Si se trata de retornos estelares, DJ Bitman presentará su inquieta propuesta en Latin Bitman (2008), editado por primera vez en vinilo.

“Referente indiscutido de la música electrónica y la cultura urbana chilena, Dj Bitman ha construido una trayectoria que conecta hip-hop, funk, soul y ritmos latinoamericanos con una identidad propia. Publicado originalmente en 2008, Latin Bitman es uno de los discos más emblemáticos de su catalogo y una pieza fundamental de la música chilena de los 2000, a casi dos décadas de su lanzamiento el álbum llega por primera vez al vinilo, recuperando en formato físico una obra clave de un artista plenamente consolidado”, apunta Diego Ilic, de Selknam.

En lo suyo, los exitosos De Saloon ofrecerán en vinilo su último título, El sonido del misterio (2025), mientras que Francisca Valenzuela se aventurará en una apuesta similar con su muy comentado último eslabón, Maldita, donde aborda su experiencia como madre. Es posiblemente el título más crudo y honesto de su discografía.

Los Bunkers, otros nombres de peso, son parte de esta edición del Dia del Vinilo con dos producciones: La culpa, su álbum consagratorio de 2003, en una edición especial que contiene el 7 pulgadas de La Exiliada del Sur; y luego estará el compilado Singles, lanzado originalmente en 2007 y que recorre el camino de la tres producciones despachadas hasta esa fecha, además de un par de sorpresas, como el cover de Los Angeles Negros Y Volveré. El guitarrista y compositor Mauricio Durán estará este 15 de agosto compartiendo con los fans del quinteto penquista a partir de las 15.00 horas.

¿Broche de oro del evento? Congreso edita en vinilo sus shows de 2025 Congreso Invita Vol 1 & 2. “Es un regalo de cuatro vinilos con versiones en vivo, con jóvenes invitados, recorriendo nuestras primeras grabaciones hasta las mas recientes, es un regalo en este agosto donde cumplimos 57 años”, complemente Sergio “Tilo” González.

El Día del Vinilo aparece como una jornada con etiqueta de abundante. Pero también con carácter de imperdible.

*Mira aquí los conversatorios y escuchas de discos del evento: