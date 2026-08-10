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    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    De acuerdo a los informes preliminares, el epicentro fue en San José del Palmar, en el Departamento de Chocó, ubicado a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá. Las autoridades de distintas ciudades han reportado heridos y daños en infraestructuras.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos. Foto: referencial.

    Durante la mañana de este lunes 10 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7,4 en el oeste de Colombia.

    Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), el epicentro fue en San José del Palmar, en el Departamento de Chocó, ubicado a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital del país.

    El sismo tuvo una profundidad de unos 107 kilómetros y ocurrió a las 7:34 (hora local), de acuerdo a la información preliminar del organismo.

    Qué se sabe del terremoto 7.4 registrado en Colombia

    La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, aseguró que en la capital del departamento, Quibdó, “hay heridos y graves daños en las edificaciones”.

    “Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, agregó la autoridad.

    El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien asumió su mandato hace apenas unos días (el viernes 7 de agosto), declaró: “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”.

    He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”.

    El movimiento sísmico se sintió en distintas ciudades del país.

    El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, reportó en primera instancia: “Después del temblor que se sintió cerca de las 7:34, y luego de un primer barrido por la ciudad para verificar, no se han reportado daños estructurales (en la capital colombiana), solo algunas grietas que no ponen en riesgo la estructura de los edificios”.

    “Seguiremos recorriendo Bogotá para verificar que no haya afectaciones ni daños estructurales y los mantendremos informados”, aseguró el edil.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el movimiento sísmico también se sintió en la zona.

    Afirmó de manera preliminar a las 8:25 (hora local): “Hasta el momento, hasta ahora, no tenemos reportes de víctimas mortales en la ciudad, ni de colapso completo de infraestructuras”.

    “Tenemos daños en algunos puntos de la ciudad que están siendo verificados y atendidos”, precisó el edil de Medellín. Recalcó que todavía se están realizando las primeras evaluaciones.

    El alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder, dijo que la ciudad quedó con “al menos 20 estructuras colapsadas”, así como con “personas atrapadas”.

    “Ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”.

    Hasta el momento, las autoridades de Colombia no han compartido una cifra oficial sobre heridos o eventuales bajas.

    La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador declaró que el sismo también se percibió en algunas localidades de Ecuador.

    “Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura. Continuamos con el monitoreo en territorio”, afirmó el organismo.

    ¿El terremoto ocurrido en Colombia podría tener efectos en Chile y la región?

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un potencial tsunami para las costas de Chile en relación al terremoto 7,4 que se registró en Colombia.

    “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, afirmó el organismo a través de un boletín oficial.

    El sismólogo y académico de geofísica en la Universidad del Desarrollo (UDD), Luis Donoso, explica a La Tercera, refiriéndose al terremoto ocurrido en Colombia:

    “El sismo es un intraplaca que se genera en el interior de la placa de Nazca. En esa zona en particular, han habido sismos mayores a M6 en 1935 (M6.1 superficial, 10 km de profundidad) y otros similares ocurrieron en 1969 (M6.4, 108 km) y 2019 (M6.1, 122 km)”.

    “En la estadística del USGS, para la zona epicentral, (el terremoto registrado este lunes en Colombia) es el sismo de mayor magnitud medida (en ese sector)”.

    Sin embargo, subraya Donoso, no se espera que dicho evento natural tenga potenciales efectos en Chile u otros países de la región.

    “No tiene relación alguna con otros sismos regionales. Por el origen tectónico, responde a un proceso local de la placa subductante y no representa un antecedente o riesgo de inducir o generar sismos en otros lugares”, sostiene el sismólogo.

    Lee también:

    Más sobre:SismoColombiaTerremoto en ColombiaSan José del PalmarDepartamento de ChocóSismo en ColombiaSismologíaAbelardo De La EspriellaMundoInternacionalLa Tercera

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