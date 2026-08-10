“Rompe la confianza mediante el engaño”: la dura carta de la UEFA, Asia y Concacaf contra Gianni Infantino

El cerco se cierra en torno al presidente de la FIFA Gianni Infantino. Tras su fallido proyecto de comprar los derechos de los próximos Mundiales arreciaron los críticos sobre el máximo dirigente. Incluso, ni siquiera su continuidad está asegurada frente a la arremetida de los países que componen el organismo.

El último movimiento en esta lucha que se desató desde el final de la última cita planetaria fue la de tres importantes confederaciones. Una carta abierta publicada por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol en la cual realizaron fuertes acusaciones.

La misiva, firmada por los presidentes y secretarios generales de los tres órganos rectores regionales, afirmaba que la reciente controversia en torno a la propuesta de la FIFA Forward Enterprise (FFE) giraba contra “la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo”.

El plan proponía la creación de una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales y de venta de entradas de todas las competiciones de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo, y la venta del 21% a una empresa de inversión privada. Proyecto que fue cancelado tras los cuestionamientos generalizadas de varias confederaciones, encabezadas por la UEFA, que amenazó con un boicot a todas las competiciones de la FIFA.

Duras acusaciones

De acuerdo con el sitio británico BBC Sports, hubo conversaciones preliminares entre las tres confederaciones sobre la posibilidad de crear competiciones paralelas, en caso de que Infantino permanezca en su puesto.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, se lee en el documento enviado por los órganos continentales.

Asimismo, agregó que “el liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de acaparar y tampoco de exigir poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que lo deposita en nosotros”.

El motivo principal del comunicado debería considerarse como una presión evidente para que Gianni Infantino renuncie y abandone su cargo con dignidad. Una situación que se produce después de que la FIFA emitiera un comunicado el sábado por la noche en el que criticaba duramente un “esfuerzo concertado y continuo para socavar” a la organización y a Infantino.

Las tres confederaciones criticaron el comunicado emitido por el organismo con sede en Zurich después de que el mandamás convocara a los miembros de la junta directiva a una reunión en Rabat, la capital de Marruecos, país al que pretende ofrecer la final del Mundial 2030 a cambio del apoyo africano para la reelección.

Las otras confederaciones denunciaron que Infantino las excluyó de la reunión a los miembros del consejo de la FIFA y a las asociaciones miembro, convocando únicamente a altos funcionarios empleados por el órgano internacional. La carta añadía que el reconocimiento de los errores cometidos en el proceso de la FFE no era suficiente.

“No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio”, advierte la misiva.

Incluso, el documento advirtió que “no se trata solo de un error de procedimiento, sino de una ruptura fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir. Una gobernanza adecuada ante una falta de criterio tan profunda requeriría una revisión realizada por un tercero totalmente independiente. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia”.