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    Senador Longton muestra sus dudas por nuevo estado de excepción y la reforma constitucional de la agenda de seguridad de Kast

    Entre los proyectos de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast se espera realizar una modificación constitucional que establezca la seguridad pública como deber del Estado. "Lo veo como algo más simbólico", señaló al respecto el parlamentario.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Tras participar en la firma del proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno, el senador Andrés Longton (RN) conversó con Desde la Redacción de La Tercera sobre su postura ante las iniciativas que involucra esta iniciativa legislativa.

    En ese sentido, destacó como algunas iniciativas interesantes las modificaciones al sistema carcelario y el listado de organizaciones criminales.

    Eso sí, consideró que eventualmente la consideración de un nuevo tipo de estado de excepción resultaría un elemento más polémico.

    “Hay que ver si efectivamente es necesario un estado de excepción nuevo o nos basta con el estado de emergencia reforzado”, señaló Longton.

    Así las cosas, estableció su “primera línea roja” ante esta iniciativa: “Yo por lo menos no estoy de acuerdo en que estén bajo las órdenes de la policía y no de los militares”.

    “El tema de mando, de cómo ha funcionado históricamente además los estados de excepción, me parecería contraproducente cambiar la dinámica de cómo funcionan las instituciones, entendiendo que tienen realidades además muy distintas unas de otras. Pero dicho eso, me parece también importante establecer qué diferencias van a haber con el estado de emergencia”, añadió al respecto.

    Además de lo anterior, explicó respecto a lo “acotado” de la medida que finalmente “no es necesario ponerlo en la reforma” ya que con la legislación actual ya se puede actuar de esa manera.

    “Yo hoy día lo veo complejo, porque creo que con los estados que tenemos hoy día de excepción constitucional se cumple con el propósito que quiere hacer el Presidente”, señaló.

    Por otro lado, también mostró sus dudas a la modificación de la Carta Magna que busca realizar el Ejecutivo, para así establecer constitucionalmente que uno de los deberes del Estado sea la seguridad pública.

    “Yo creo que el concepto de la constitución del artículo 1 es lo suficientemente amplio porque habla de la seguridad de la nación y eso comprende la seguridad interior y exterior del Estado. Por lo tanto, yo hoy día no veo razón de ser para modificar el artículo 1, entendiendo además que es un artículo que es la directriz de toda la Constitución”, enfatizó el legislador oficialista.

    “La seguridad nacional comprende la seguridad pública interior y exterior. Es amplio el concepto y así ha sido entendido jurisprudencialmente. Por lo tanto, yo hoy día no veo un elemento distintivo que habilite para tener nueva herramienta el establecer una seguridad pública. Una vez más, lo repito, tengo que ser persuadido de algo distinto para poder cambiar de opinión, pero yo hoy día por lo menos lo veo como algo más simbólico”, concluyó sobre esta reforma constitucional.

    “Parte de la centroizquierda va a tener buena disposición”

    El senador oficialista también considera que en el debate legislativo de esta agenda de seguridad de Kast habrá un sector de la centroizquierda dispuesto a conversar de estos proyectos.

    A mí me parece que parte de la centroizquierda va a tener buena disposición. Yo veo al PPD, por ejemplo, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana. Me parece que en la agenda de seguridad hay un poquito más de transversalidad. Donde topamos es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que tienen poca incidencia desde el punto de vista de la cantidad de integrantes en el Senado”, señaló sobre el punto el congresista.

    Respecto al momento en que desea el Ejecutivo en que salgan estas propuestas, antes de Navidad, Longton considera que “es un plazo muy optimista”.

    “Yo creo que tiene que ver con la construcción de acuerdos, particularmente las reformas constitucionales. No veo tanto problema en las reformas legales, veo más problema en las reformas constitucionales porque tienes que construir un marco mayor de los votos que tienes, o la mayoría que tiene hoy día la derecha. En los otros me parece que puede haber cierta rapidez, particularmente aquellos que están en el segundo trámite legislativo”, explicó sobre el asunto.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRAndrés LongtonACOTSeguridadAgenda de seguridadReforma constitucional

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