Anuncian suspensión de clases en la Región de Antofagasta para este martes debido a evento meteorológico

Anuncian suspensión de clases para toda la Región de Antofagasta para este martes 11 de agosto.

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta anunció que la suspensión de clases para este martes 11 de agosto fue determinada de manera preventiva para establecimientos educacionales de toda la región, debido a la alerta temprana preventiva vigente por el evento meteorológico que afecta al territorio.

La delegada Katherine López informó de la decisión tras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado durante esta mañana, convocado para abordar el evento meteorológico que afecta y que durante las próximas horas intensificará sus efectos en la región.

Junto con ello, expresó que “ se han suspendido todo tipo de actividades correspondientes a deporte y turismo. Volvemos a hacer el llamado tanto a tener comunicación directa de lo que salga de las autoridades correspondientes”.

“Es por lo tanto que el día de hoy se ha tomado ya la decisión de la suspensión de clases en toda la región para el día de mañana 11 (de agosto) ″, sostuvo López.

La disposición rige para establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y privados, por lo que contempla a los distintos tipos de recintos educacionales de la región.

Cabe destacar que el sistema anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta por lluvias moderadas a fuertes en sectores de las regiones de Antofagasta y Atacama, además de la cordillera y precordillera de la comuna de Vicuña, en Coquimbo.

A esto se suman avisos por precipitaciones normales a moderadas para sectores de Arica y Parinacota y Atacama.