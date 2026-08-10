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    La versión de José Antonio Neme tras choque: “Probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa”

    "Enfrento rápido el cambio de luz y sentí el golpe. Ni siquiera alcancé a llegar a la mitad de la calle. Es muy fuerte la sensación", contó el conductor de TV.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El periodista José Antonio Neme se refirió, en su programa de televisión matinal en Mega, al choque que protagonizó la noche del viernes en Las Condes.

    Cerca de las 23.25 horas del viernes 7 de agosto, en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, el vehículo que conducía el rostro televisivo impactó a una motocicleta conducida por un ciudadano venezolano.

    Neme quedó apercibido y podría ser citado a declarar en le marco de la indagatoria que abrió la Fiscalía Metropolitana Oriente.

    “Hay gente que cree que yo soy un canalla”

    “La vida es súper frágil. La vida es frágil para Héctor (el motorista), para mí. Todo puede cambiar en cualquier momento y cualquiera puede estar en el centro de la evaluación crítica”, reflexionó el conductor de Mucho Gusto.

    El periodista hizo una evaluación en torno a la repercusión mediática de lo que le ocurrió, asegurando que se trató de un accidente.

    “Hay gente que cree que yo soy un canalla, otros asumen que fue un accidente y yo todas esas opiniones las recibo”, sostuvo.

    El animador contó que visitó al motorista el fin de semana y dijo que estaría “estable, pero dentro de una condición compleja”, al presentar una fractura múltiple en una pierna que “va a requerir que él sea intervenido durante la semana”.

    “Él estaba tranquilo, (dijo) que había sido un accidente, que va a ser investigado y quedamos en contacto para ir viendo todos los temas legales, financieros, que tienen que hacerse paso a paso, porque aquí hay una investigación abierta”, recalcó.

    El relato del periodista sobre el choque

    “Venía muy cansado y con ganas de llegar a acostarme, básicamente. Venía en el auto, escuchando música y me aproximo, digamos, a la luz, me detengo en la luz, que es lo que se ve precisamente en el video. Y luego, probablemente, enfrento el cambio de luz de una manera algo ansiosa. A lo mejor, no lo tengo muy bien claro, porque son algunos segundos, digamos, son fracciones de segundo de mirada”, relató respecto al choque.

    A continuación, reconoció que desconoce si miró o no “la señal del peatón que comienza a parpadear cuando viene el cambio”.

    “No sé si miré el semáforo que estaba justo al frente y que no me correspondía a mi calle, porque el semáforo que correspondía a mi calle es en diagonal. Es una esquina muy extraña, ¿no? Claro, porque ahí Alonso de Córdoba hace un giro en diagonal", explicó.

    En esa línea, graficó el momento de lo ocurrido, señalando que “era de noche, hacía mucho frío, había una suerte como de bruma”.

    El conductor de TV comentó además que al detenerse por mucho tiempo en un semáforo de noche los conductores se pueden “exponer a algún tipo de delito”.

    “Entonces enfrento rápido el cambio de luz y sentí el golpe. Ni siquiera alcancé a llegar a la mitad de la calle. Es muy fuerte la sensación. O sea, porque sentí el golpe y no sé qué pasó. Yo no lo vi a él, no vi la moto, no vi nada. No vi nada. Lo único que atiné fue a mantener el control del auto, que en el fondo, como yo venía muy lento desde una salida, no fue difícil, porque yo estaba a 5, 6 kilómetros. Pude frenar rápido. O sea, de hecho, yo frené, y por eso es que la moto roza mi máscara frontal, ¿me entiendes? Porque si yo me hubiese venido a una velocidad mayor, hubiese arrancado, me hubiera pegado a mí, o en la rueda delantera, o en la puerta, y probablemente estaría muerto yo y muerto él, digamos", aseguró.

    Más sobre:TránsitoMegaJosé Antonio NemeTelevisiónLas CondesFiscalía OrienteVenezuelaMigración

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