Mon Laferte recibirá importante premio en EE.UU.

La cantante chilena afincada en México, Mon Laferte, recibirá un importante premio en Estados Unidos. Se trata del Premio de Justicia Social.

El galardón se entregará en la 39.ª edición anual de los Hispanic Heritage Awards, que se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Orchestra Hall de Minneapolis.

Según la información que han entregado medios internacionales, a Laferte se le reconocerá por utilizar su arte, su música y sus plataformas para impulsar conversaciones sobre los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social en América Latina y el mundo.

“Me siento increíblemente honrada. Nunca imaginé que llegaría un momento en mi vida o en mi carrera en el que se reconocería mi labor de llevar a cabo los proyectos que realmente me importan”, dijo la viñamarina en un comunicado.

Además de Mon Laferte el premio también lo han recibido la cantautora Ximena Sariñana y al colectivo The People of the Twin Cities. En lo musical, esta temporada la artista lanzó su nuevo disco Femme Fatale Vol.2.