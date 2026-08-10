España prepara la serie de Copa Davis ante Chile sin Carlos Alcaraz y con Rafael Jódar como máxima estrella

Rafael Jódar es la gran sensación del circuito y es la carta de David Ferrer para liderar a España frente a Chile. Foto: National Bank Open.

Esta semana España deberá conformar los nombres de los jugadores que enfrentarán a Chile por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, que se disputarán el 19 y 20 de septiembre en la arcilla del Court Central Anita Lizana, del Parque Estadio Nacional.

Los hispanos, actuales subcampeones del torneo, atraviesan por una etapa de renovación, donde nuevas figuras aparecerán en la convocatoria. De acuerdo a información del diario Marca, David Ferrer anunciará la nómina con dos sensibles bajas. Se trata de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, dos de los tres tenistas españoles con mejor ranking y que hoy presentan lesiones de cuidado.

El número dos del planeta no juega desde el 14 de abril, cuando una lesión en la muñeca lo obligó a retirarse del ATP 500 de Barcelona. Carlitos tenía como intención regresar en el Masters 1000 de Cincinnati, pero los plazos no se dieron. Por lo tanto, ahora apunta a recuperarse para el US Open, que comienza el 30 de agosto.

Por su parte, Davidovich presentó molestias en la espalda durante su participación en Umag y no ha vuelto a jugar. Se bajó de Estoril, Montreal y Cincinnati y su idea también es reaparecer en Nueva York. Eso sí, su relación con el capitán Ferrer tampoco ha sido muy fluida, por lo que, incluso en plenitud, su convocatoria asomaba como algo complejo.

Así, con este escenario, Rafa Jódar tendrá su primera oportunidad en la Copa Davis. Con solo 19 años, está transformado en una de las grandes sensaciones del tenis mundial. Actualmente ocupa el puesto 15 del ranking y ya está instalado en los cuartos de final en Montreal, por lo que aseguró un salto hasta la decimotercera posición.

El oriundo de Madrid viene de derrotar a Alejandro Tabilo en las semifinales de Washington, torneo donde sería subcampeón, mientras que en Canadá tiene grandes chances de lograr su primer Masters 1000.

Según el mismo medio, los otros jóvenes que se sumaran al llamado de Ferrer son Daniel Mérida (63º) y Martín Landaluce (64º), dos tenistas que vienen realizando una gran temporada. De hecho, Dani ganó su primer ATP en Umag hace pocas semanas y con su actuación en Canadá ingresará al top 40. También debutará en la Davis.

Por su parte, Jaume Munar y Pedro Martínez son los llamados a jugar el dobles. Ambos ya cuentan con experiencia como pareja, con victorias ante Suiza y Dinamarca.

El momento chileno

Los jugadores chilenos atraviesan un difícil presente. Solo Alejandro Tabilo (27º) ha tenido actuaciones destacadas en los últimos meses. Recientemente alcanzó las semifinales en Bastad y Washington, desempeño que le permitió regresar al top 30.

Diferente es el caso de Christian Garin (136º), quien presentó una lesión en la cadera y no juega desde Roland Garros. Está previsto que regrese a las pistas esta semana en las clasificaciones del Masters 1000 de Cincinnati. Mientras que Tomás Barrios (145º) atraviesa por una complicada racha de derrotas, que lo tiene lejos de su mejor nivel.

Por otro lado, Nicolás Jarry no ha podido recuperarse de una fractura en el codo y cayó hasta el puesto 760º. Por ahora no tiene fecha de regreso y su participación en la serie frente a los hispanos cada vez es más improbable.

Finalmente, Matías Soto (256º) tuvo un repunte en las últimas semanas tras alcanzar la final del Challenger de Bogotá y volvió al grupo de los 260 mejores del planeta. Eso sí, para Nicolás Massú, su rol está enfocado en el dobles.