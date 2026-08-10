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    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    El Gobierno de Irán ha señalado que esa percepción de seguridad que Estados Unidos pretende creer que proporciona ha contribuido a todo lo contrario.

    Por 
    Europa Press
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    El Gobierno de Irán ha destacado este lunes que el acuerdo en materia de defensa que hace unos días ratificaron Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, es una muestra de que los países de la región han llegado a la conclusión de que no pueden confiar su seguridad a las “promesas” de Estados Unidos.

    El portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha celebrado que estos tres países hayan elaborado un acuerdo “alternativo” en base a sus propias capacidades y experiencias, “independientemente de las intervenciones destructivas de terceros”, según recoge la agencia de noticias ISNA.

    En ese sentido, ha explicado que esa percepción de seguridad que Estados Unidos pretende creer que proporciona ha contribuido a todo lo contrario y ha incidido en que cualquier plan pasa por ser integral y considerar las realidades históricas y geopolíticas de la zona, además de identificar “correctamente al enemigo”.

    De igual forma, ha descartado que vaya a suponer cualquier tipo de amenaza a la seguridad de su país. “Tenemos profundos lazos religiosos, históricos y de civilización con Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, y no hay motivo para temer que este acuerdo sea perjudicial para Irán”, ha señalado.

    El rechazo a Israel del plan para Gaza

    Por otro lado, Baqaei también se ha referido al rechazo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordando que desde Teherán siempre pusieron en duda que el “régimen sionista” tuviera un interés real por acabar con los ataques.

    “Le toca al presidente de Estados Unidos responder”, ha dicho el portavoz, que también ha remarcado que Washington “debe rendir cuentas” por el respaldo que ha estado ofreciendo al “régimen israelí” durante todo este conflicto.

    “Ya dijimos en ese momento que el régimen israelí no estaba comprometido con ningún tratado ni promesa y que no se debía confiar en él”, ha apuntado.

    Más sobre:GazaIsraelEstados UnidosIrán

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