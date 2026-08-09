Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

Con mayor o menor presencia, Gillian Anderson (Chicago, 1968) es una figura que nunca ha estado alejada del ojo público. Desde los 90 hasta la fecha, la estrella de Los archivos secretos X ha mantenido una saludable vigencia, un estatus que recientemente ha conservado gracias al reconocimiento obtenido debido a su despliegue en series como The fall, Hannibal, Sex education y The Crown. No vive del recuerdo, pero eso no quiere decir que disfrute de la exposición.

Conectada a Zoom desde Los Angeles, la actriz estadounidense habla con Culto después de haber participado, la noche anterior, en la premiere de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma en el DGA Theater Complex. Exhibida por primera vez en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2026, la película le otorga el rol de Billy Presley, una scream queen que optó por apartarse de los focos y que en la actualidad vive exactamente en el mismo lugar en el que se filmó la saga slasher que la catapultó a la fama.

Anderson está pletórica con su personaje, con su trabajo y en general con todo lo que rodea al comentado largometraje de Jane Schoenbrun, directora que hace unos años asombró con I saw the TV glow (2024). Le agradece desde que le haya permitido adoptar un acento sureño para interpretar su papel hasta el aprendizaje que ha adquirido en torno a la escasa presencia de personas LGBTIQ+ en la historia del cine de terror.

“Uno se enfrasca tanto en su propia vida, en su mundo y en su trabajo, que sólo a veces, al tener la oportunidad de sumergirte en estas conversaciones profundas, íntimas y muy emotivas con cineastas como Jane, la conciencia se expande y uno tiene la posibilidad de observar diferentes perspectivas”, explica Anderson.

La cinta también le dio la oportunidad de colaborar mano a mano con Hannah Einbinder, la actriz y comediante que encarnó a Ava Daniels en las cinco temporadas de Hacks, una de las grandes series del último tiempo. Ella da vida a Kris, la prometedora directora de cine independiente que busca revivir la saga Campamento Miasma y convencer a Billy para que retorne a la franquicia que la convirtió en un nombre de culto entre los seguidores de ese tipo de producciones. Representantes de diferentes generaciones y géneros, ambas actrices alcanzan una química vibrante en pantalla, avivando una complicidad que difumina lo profesional de lo personal y al ícono de la joven mujer que le dio la espalda a la industria.

Si bien Anderson no teme usar la palabra “transformación” al momento de detallar el proceso que le permitió ponerse en la piel de Billy, es mesurada al evaluar el grado de dificultad que implicó la realización del filme.

“Los sets eran extraordinarios. Para mí el vestuario y el maquillaje marcan una gran diferencia en la transformación. Y la combinación de estar allí y sentirme dentro (del personaje), todo eso ayuda”, apunta, para luego concluir que “en cierto modo, fue algo muy sencillo”.

Aquí, en diálogo con Culto, entrega detalles sobre la película que debuta el próximo jueves en cines chilenos y en fecha a definir en la plataforma Mubi.

-Todos hemos oído o leído sobre grandes estrellas que deciden darle la espalda a la fama. ¿Cómo se identifica con la decisión que tomó Billy y que la transformó en la persona que conocemos al principio de la película?

Hay una parte de mí que entiende completamente por qué alguien podría elegir hacer eso. La década en la que Billy habría elegido retirarse era una época muy diferente respecto a cómo es la vida de una celebridad hoy en día. Siento que ahora la entiendo más que nunca, por el grado de interacción que se espera de uno y lo mucho que te exige, o puede exigirte, porque siempre es una elección, ¿verdad? Y tengo tendencia a ser un poco, no un poco, bastante... Me gusta aislarme. Soy un poco ermitaña, así que entiendo esa tendencia. Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez elegiría eso mismo para mí (se ríe). Pero (implicaría) tener que decir adiós a una parte bastante importante de mi vida y de cómo me gano la vida para tener un lugar donde vivir.

Ryan Plummer

-La cinta aborda cómo las personas queer se sienten reflejadas en ficciones que no necesariamente fueron creadas con esa intención. ¿Cómo ha interactuado con eso?

Ay, Dios mío. No es algo en lo que he pensado tan a fondo, como me ha permitido trabajar con Jane (Schoenbrun). Al ver El silencio de los inocentes sentí que había un elemento... Fui consciente de una referencia transfóbica problemática en la película. Incluso más tarde leí un par de artículos al respecto. Pero lo entendí más en términos de perspectivas misóginas y menos en términos de las comunidades queer y lo problemático que ha sido históricamente gran parte del cine. Así que, en cierto modo, esto (Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma) se siente como una verdadera lección para mí.

-Hollywood sigue obsesionado con revivir viejas franquicias. ¿Cómo observa ese fenómeno?

Buscan tener certeza. Es muy difícil destacar y marcar la diferencia hoy en día. La propiedad intelectual histórica tiene un valor tan alto, porque si algo ya tiene una audiencia, entonces no tienes que trabajar tan duro para construirla de nuevo. La propiedad intelectual lo es todo hoy en día. Es una moneda de cambio. Así que entiendo por qué lo hacen. Y todo el mundo busca lo mismo. Pero al mismo tiempo, o al menos eso espero, ahora estamos en un lugar donde se siente que hay cada vez más cineastas y creativos independientes que están saliendo a la luz y que realmente están haciendo intentos para crear contenido diferente, único e igualmente valioso para superar o al menos equilibrar la plétora de secuelas.

Ryan Plummer

-¿Qué opina de que con esta película se está uniendo al panteón de final girls del cine de terror? ¿O cree que Dana Scully ya lo era?

Puede que hasta cierto punto ella haya sido una final girl. De hecho, sí. Estoy entrando en un panteón, y me siento muy orgullosa y honrada de formar parte de él.