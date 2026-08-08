Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Un nuevo evento de precipitaciones se proyecta para la próxima semana en distintas zonas del norte de Chile , incluyendo las regiones de Atacama y Coquimbo.

De acuerdo con el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el fenómeno se originaría a partir de una “situación en altura” (alteraciones en la troposfera) que podría dejar lluvias relevantes para la zona.

Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

¿Qué días lloverá?

Según Sepúlveda, el fenómeno arribaría al continente entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto , con su mayor concentración prevista en la Región de Atacama.

Una proyección similar fue difundida por la Red Geocientífica de Chile confirma la posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas en el norte del país .

Según la organización, el escenario correspondería a una vaguada en altura que se acoplaría con una baja segregada, junto con una inyección de humedad proveniente del Ecuador.

¿Cuánto podría llover?

La Red Geocientífica de Chile indicó que existe consistencia entre los modelos GFS, europeo ECMWF y alemán ICON para algunos sectores cordilleranos.

De acuerdo con sus estimaciones preliminares, en la cordillera andina de la provincia de Huasco podrían registrarse entre 100 y 120 milímetros , mientras que en la cordillera de Copiapó se proyectan entre 50 y 60 mm.

En tanto, para la cordillera de Chañaral se estiman más de 40 mm, mientras que en la cordillera de Elqui los montos variarían entre 40 y 50 mm.

Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento. Foto: Red Geocientífica de Chile

La organización advierte que existe mayor disparidad entre los modelos respecto del alcance y los montos para Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y las provincias de Limarí y Choapa.

¿Qué otras regiones podrían recibir precipitaciones?

Sepúlveda indicó que las eventuales lluvias también podrían extenderse hacia sectores de Tarapacá , Antofagasta y Coquimbo .

Incluso existe la posibilidad de que las precipitaciones alcancen Santiago y otros sectores de la zona central durante el martes 11 y miércoles 12 de agosto.