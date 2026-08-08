PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Peñaflor detuvieron en flagrancia a un ciudadano peruano que era buscado desde hace algunos meses y que había sido identificado previamente a través de distintos reportajes televisivos.

El subprefecto Mauricio Bustos, jefe de la Bicrim Peñaflor, explicó que funcionarios de la unidad se desplazaban por la comuna cuando uno de ellos reconoció al sujeto.

Según relató, los detectives continuaron atentos a lo que ocurría en el sector y posteriormente establecieron que el hombre acababa de participar en la sustracción de un teléfono celular.

De acuerdo con Bustos, el aparato se encontraba sobre el tablero de un vehículo que permanecía detenido y cuya ventana estaba abierta. El sujeto habría introducido un brazo para retirar el teléfono sin percatarse inicialmente de que una menor se encontraba al interior del automóvil.

PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor. Imagen referencial.

“Esto inmediatamente lo hizo actuar de otra manera y, aprovechando la envergadura de su cuerpo, logra intimidar a esta niña, dándose a la fuga”, señaló el jefe policial.

Mientras escapaba con el celular, el hombre fue interceptado por los funcionarios de la PDI. Posteriormente llegó al lugar el padre de la menor, quien, tras conversar con ella, se acercó hasta donde se encontraban los detectives y el detenido.

Bustos indicó que la policía informó el procedimiento al Ministerio Público y procedió a la detención del sujeto.

La PDI señaló además que durante el procedimiento fue detenido un segundo individuo, quien esperaba al primer detenido en un vehículo. En ese automóvil fue encontrado el teléfono celular sustraído y $300 mil en efectivo.

PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor. Imagen referencial.

El jefe de la Bicrim Peñaflor explicó que este tipo de delincuentes busca sectores donde existan menos posibilidades de ser identificados.

“Principalmente, prospectan un escenario, buscan donde no haya cámaras de televisión, poca gente que los pueda identificar. Recordemos (...) que esta persona es identificable por varios reportajes”, señaló.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Talagante decretó la prisión preventiva del ciudadano peruano detenido en flagrancia.