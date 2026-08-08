Dos mayores de edad fallecen tras choque entre furgón y bus que llevaba juveniles de Deportes Temuco en La Araucanía

Un accidente de tránsito entre un furgón y un bus que llevaba a futbolistas juveniles de Deportes Temuco provocó el fallecimiento de dos mayores de edad, en la Región de La Araucanía.

La colisión ocurrió al rededor de las 08:00 horas de este sábado, en la intersección de avenida Rudecindo Ortega con Unión Norte, en la comuna de Temuco.

A bordo del furgón se encontraban un menor de edad de 13 años, además de un hombre y una mujer de 47 y 49 años. Los adultos perdieron la vida tras el choque y el adolescente se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional.

Por su parte, el bus trasladaba a dos de las categorías de Fútbol Joven de Deportes Temuco. “Afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien”, detallaron desde el club.

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“En este lugar hay un cruce regulado por semáforos y la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, como organismo especializado, realizará los peritajes correspondientes para determinar el origen de este accidente”, detalló la coronel Ximena Valle, prefecto de Carabineros en Cautín.

El tránsito estará suspendido mientras el Servicio Médico Legal (SML) retira los cuerpos y se realizan las pericias.

“Lamentamos profundamente este terrible suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas”, afirmaron desde el grupo deportivo.