Trump recurrirá a la Corte Suprema tras la suspensión judicial de las obras de salón de baile en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que llevará el caso de la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca a la Corte Suprema, luego de que la justicia estadounidense bloqueara nuevamente las obras dentro de la sede de gobierno de dicho país.

Previamente, la corte de apelaciones del distrito de Columbia había permitido la construcción mientras se estudiaba el caso. Sin embargo, esto coincidió con el fallo de un tribunal inferior que estableció que una remodelación de tal magnitud requería el consentimiento explícito del Congreso.

El tribunal de apelaciones señaló que el bloqueo de las obras no tiene “nada que ver” con la pertinencia del proyecto mismo, pero se justifica en el hecho de que el presidente inició las trabajos sin aval del Congreso.

En concreto, apuntaron a que el gobierno “no tiene autoridad ilimitada de rediseñar, remodelar o reconstruir la Casa Blanca, la casa del pueblo, para responder al deseo personal de un presidente”.

Trump calificó el fallo de “horrendo, motivado políticamente e ilegal”, y anunció su apelación ante la Corte. “Esta decisión, tomada después de que gran parte de las obras han sido realizadas y pagadas, es una amenaza a la seguridad nacional del más alto nivel. También es una vergüenza nacional”, dijo en sus redes sociales.

Si bien el proyecto fue presentado por el mandatario como una “necesidad” para albergar galas y ceremonias de Estado, la propuesta mutó hasta lo que Trump describió como un salón que funcionaría de búnker militar subterráneo.

El salón abarcará una superficie de aproximadamente 8.360 metros cuadrados y costará casi 300 millones de dólares según el presidente estadounidense.