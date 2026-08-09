Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación. Foto: referencial.

Una investigación liderada por científicos de la Universidad Edith Cowan (ECU, por sus siglas en inglés) concluyó que un gen implicado en el sistema de limpieza cerebral nocturno podría modificar la intensidad con la que la falta de sueño afecta a los cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer .

El estudio, realizado por el Centro de Salud de Precisión (CPH) de la ECU, se centró en el gen de la acuaporina-4 (AQP4), el cual ayuda a regular el movimiento de fluidos en el cerebro.

Se trata de un proceso que apoya el sistema de eliminación de desechos del cerebro. Es más activo durante la noche y se presume que ayuda a eliminar las proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

La autora de la investigación, la Dra. Ayeisha Milligan Armstrong, declaró a través de un comunicado: “ Nuestro estudio muestra que las personas portadoras de ciertas variantes del gen AQP4 presentaban una pérdida más rápida de materia gris cuando dormían menos” .

Agregó que no solo es importante considerar qué genes portamos, sino que también las interacciones de estos. Por ejemplo, dijo, una misma variante genética podría tener un efecto protector o perjudicial dependiendo de cómo dormimos.

La Dra. enfatizó que lo anterior es fundamental, ya que el sueño es uno de los pocos factores modificables sobre los que podemos actuar.

Su trabajo fue publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia.

Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación. Foto: referencial.

Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros

El equipo examinó 13 variantes comunes del gen AQP4, patrones de sueño autoinformados, escáneres cerebrales y el rendimiento cognitivo de personas con mayor riesgo de Alzheimer.

Los datos fueron obtenidos a partir del Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle (AIBL), un estudio longitudinal sobre el envejecimiento enfocado en la mencionada enfermedad, el cual es realizado en Australia.

En algunos de los participantes, una menor duración del sueño se asoció con una pérdida más rápida de materia gris, mientras que otros que informaron tardar más en conciliar el sueño mostraron cambios en la estructura cerebral asociados con una reducción del volumen cerebral .

Los investigadores también vieron que los patrones de rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo diferían en las personas con trastornos del sueño, y que la dirección del efecto dependía de la variante del gen AQP4 que portaba cada persona .

La autora del estudio, la Dra. Tenielle Porter, comentó: “Sabemos desde hace tiempo que existe una relación entre la falta de sueño y el riesgo de padecer Alzheimer”.

“Esto demuestra que, en lugar de asumir que todas las personas en riesgo siguen el mismo camino, podría ser necesario un enfoque más específico y personalizado para la prevención del Alzheimer . Sin embargo, aún no podemos recomendar pruebas genéticas. Nuestros hallazgos deben replicarse en cohortes más amplias y diversas”.

El estudio sugirió ensayos clínicos con base genética para determinar si modificar los patrones de sueño puede contrarrestar el riesgo genético y alterar los resultados cerebrales a largo plazo relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

El autor de la investigación y director del CPH, el profesor Simon Laws, declaró refiriéndose a los hallazgos: “Esto nos acerca a comprender por qué algunas personas se deterioran más rápido que otras, incluso cuando tienen un riesgo similar en teoría” .

“Identificar quién es más vulnerable y quién tiene más probabilidades de beneficiarse de una intervención específica en el estilo de vida es hacia donde debe dirigirse la medicina de precisión, en lugar de tratar a todas las personas en riesgo de Alzheimer de la misma manera”.