“Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

Durante la jornada del sábado, la FIFA salió a paso de los críticos de Gianni Infantino, defendiendo a su presidente, advirtiendo que no permitirá ningún movimiento externo o fuera del marco legal para modificar la presidencia del organismo por fuera de los mecanismos establecidos en sus estatutos. Esta movida se da en medio de la presión que está instalada sobre la figura del dirigente suizo-italiano, de cara a las elecciones programadas para 2027.

A través de un comunicado atribuido a su portavoz, la Federación Internacional aseguró que hay un “esfuerzo concertado y continuo” para debilitar a Infantino. Subraya, además, que la elección se dio de manera democrática el 26 de febrero de 2016 por las 211 asociaciones miembro y enfatiza que continúa ejerciendo el mandato para el que se eligió.

“Haciendo eco de las recientes declaraciones de la CONMEBOL y la CAF, así como de las discusiones con las asociaciones miembro y confederaciones de la FIFA de todo el mundo, la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido. El presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las asociaciones miembro y continúa sirviendo con su mandato”, parte el comunicado del ente de Zúrich.

“Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su Presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las asociaciones miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA”, añadió.

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election… — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

También hubo espacio para criticar los contenidos que se han puesto en la palestra, sobre todo tras la idea de Infantino de privatizar las competencias (como la Copa del Mundo). “La cobertura reciente ha incluido afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos relacionados con la FIFA y su presidente. La especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera”, manifestó.

“El presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el juego y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el fútbol mundial. El cambio inevitablemente desafía a los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar esfuerzos para socavar el mandato democrático del presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para liderar”, agrega.

“La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar hechos, amplificar alegaciones no fundamentadas o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso. Cuando la cobertura sea inexacta o engañosa, la FIFA la desafiará directamente y con vigor”, apunta.

La tensión entre el timonel del fútbol mundial y algunas confederaciones ha escalado luego de que quedara al descubierto el plan bautizado como FIFA Forward Enterprise (FFE), filial que se planteaba para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como los Mundiales. El rechazo iniciado por Europa y otros sectores ha aumentado, poniendo en jaque no solo la gestión de Infantino, sino que también colocó en entredicho la reelección a la cabeza de la FIFA. Ya son varios nombres los que afloran para competirle el cargo al suizo-italiano, pensando en los comicios de marzo de 2027, a realizarse en Marruecos.

En la búsqueda de apoyos, tanto la Conmebol como la CAF han mostrado su apoyo hacia Infantino. El factor África es clave para las votaciones, porque las 54 asociaciones de ese continente representan poco más de un cuarto de los 211 miembros de la FIFA.