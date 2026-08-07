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    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    El arribo del guardameta de Cabo Verde, figura del último Mundial, sigue generando efectos para el Cacique. La cadena que detenta los derechos de transmisión del torneo nacional tiene lista la primera parte del plan de expansión para aprovechar el fenómeno que genera el africano.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en su presentación en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El fichaje de Vozinha en Colo Colo ha generado un amplio impacto a nivel internacional. Desde que Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, anunció la contratación del arquero, quien brilló custodiando la portería de Cabo Verde en el último Mundial, la marca del Cacique se revitalizó. No es impreciso decir que se comenzó a hablar de los albos en todo el planeta. El efecto ha sido duradero. De hecho, la prensa foránea le dio amplia cobertura a la presentación del guardameta, que se realizó el miércoles en el estadio Monumental ante unas 20 mil personas, y a todas sus actividades.

    El martes, en la conferencia de prensa en la que Vozinha ofreció sus primeras declaraciones como nuevo jugador albo, Aníbal Mosa reveló la existencia de opciones para transmitir los partidos de los albos en el exterior. “Hay algunos acercamientos con el club para que los partidos se transmitan en el extranjero. Le hace bien al fútbol chileno que tenga mayor visibilidad”, expresó el timonel de la sociedad anónima que controlan los albos.

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    En TNT Sports, la cadena que detenta los derechos de transmisión del fútbol nacional, avanzan en el mismo sentido. En la práctica, son los únicos que pueden gestionar una iniciativa de este tipo. Los albos ni siquiera recibirían un beneficio económico directo: mensualmente, en función del contrato televisivo para la emisión de los encuentros del fútbol nacional, reciben cerca de $ 500 millones mensuales. Son el equipo chileno que más recursos recauda por ese concepto.

    En la estación admiten a El Deportivo que hay un plan en desarrollo. “Hoy nuestro foco está puesto en seguir fortaleciendo la experiencia de los fanáticos en Chile a través de TNT Sports y HBO Max. En el marco de oportunidades editoriales específicas, algunos contenidos pueden tener alcance en mercados internacionales determinados”, explican, inicialmente.

    Vozinha, en su presentación en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Hay un hito preestablecido para, cuando menos, echar a andar la idea. “Este es el caso del partido que marcará el debut de Vozinha, cuya transmisión estará disponible en Argentina, Brasil y México. Más allá de estas oportunidades puntuales, evaluamos permanentemente distintas alternativas de distribución de acuerdo con la estrategia del negocio y el interés de las audiencias”, profundizan.

    En la actualidad, los partidos más llamativos, especialmente los clásicos, son llevados al exterior a través de la señal.

    El soporte

    En Warner analizan las opciones para canalizar la iniciativa. Una es transmitir los partidos por YouTube en el exterior y/o liberarlos a través de la señal de HBO Max. De esta forma, monetizarían con el fichaje de la estrella de Cabo Verde.

    En la compañía valoran la llegada de Vozinha a los albos. En principio, porque realza la imagen de la Liga de Primera, el producto que promueven. De hecho, reconocen que esfuerzos como el que realizaron los albos contribuyen a elevar su nivel y abren el interés de mercados que, habitualmente, no lo consideran entre sus focos de atención.

    En la firma estiman que los chilenos interesados en ver permanentemente los partidos nacionales en el exterior no son más de 15 mil, por lo que también barajan la opción de liberar los partidos de los albos para todo el mundo.

    Vozinha, en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El otro negocio posible

    Los albos tiene, eso sí, una opción que les reportaría beneficios directos: negociar partidos amistosos y emitirlos a todo el planeta. Esos encuentros no están considerados en el contrato con TNT Sports, por lo que los albos pueden gestionarlos libremente.

    En ese sentido, por ejemplo, hay una opción concreta sobre la mesa: disputar un encuentro ante Olimpia. Medirse con el Decano cumpliría una doble utilidad. Por un lado, serviría para conmemorar un hito: este año, los albos celebran el 35º aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de América. Por otro, sería una oportunidad imperdible de poner frente a frente a las dos figuras mediáticas más llamativas que arrojó el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá: los guaraníes tienen en sus filas al neozelandés Tim Payne, quien protagonizó una explosión similar a las del golero caboverdiano en las redes sociales.

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