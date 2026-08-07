Nelson Tapia sufre un grave accidente de tránsito. El exguardameta, quien custodió la portería de la Roja en el el Mundial de Francia, en 1998, perdió el control del vehículo que conducía mientras transitaba por el kilómetro 332 de la ruta 5 Sur, en la intersección con la ruta L-651.

Preliminarmente, según informa 24 Horas, de acuerdo a un reporte de Carabineros, el exguardameta y actual entrenador estaba manejando en estado de ebriedad. El exportero sufrió lesiones de gravedad, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

Tapia estrelló su vehículo contra las barreras de protección que rodean a la vía lo que motivó que equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para sacarlo del móvil y derivarlo a un centro asistencial, donde permanece internado, a la espera de su evolución.

Preliminarmente, la policía uniformada dio cuenta de los signos de consumo de alcohol de parte del exarquero de Universidad Católica, Cobreloa y el Santos de Brasil, aunque esa situación se conocerá con mayor exactitud cuando se conozcan los resultados de la investigación que está realizando el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del accidente. El exfutbolista quedó apercibido por la Fiscalía

Nelson Tapia.

Tapia se desempeña actualmente como entrenador de Imperial Unido, escuadra que milita en la Tercera División A, la cuarta categoría del fútbol nacional. Como estratega, también ha trabajado en el fútbol ecuatoriano. En Chile también desempeñó en esa función en Audax Italiano.