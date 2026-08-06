Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

En el Monumental, la Vozinhamanía está en pleno desarrollo. El domingo, el arquero que brilló en el Mundial con sus actuaciones en el pórtico de Cabo Verde puso fin a la incertidumbre: llegó a Chile para transformarse en el nuevo arquero de Colo Colo. Ese día, en el aeropuerto de Pudahuel, ya se vivió la primera señal: unos 600 fanáticos se reunieron para esperar su arribo y conformarse con un saludo y una sonrisa a la distancia. Este miércoles, en el Monumental, unos 20 mil hinchas se reunieron para la bienvenida oficial. Hubo un show artístico y el golero recibió su camiseta de manos de un paracaidista antes de lanzarles balones a a los fanáticos.

Paralelamente, el golero cumple con sus obligaciones profesionales e incluso las domésticas. El lunes se realizó los exámenes médicos, firmó el contrato y descansó. El martes, entrenó por primera vez con sus compañeros y compareció ante los medios de comunicación. Al día siguiente, volvió a practicar con la escuadra de Fernando Ortiz y, por la tarde, se presentó ante los fanáticos. Desde ahora, comienza la cuenta regresiva para su debut.

Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha inicia su vida en Chile

En el intertanto, por ejemplo, el portero intenta solucionar problemas propios de cualquier ciudadano. El primero: encontrar una casa donde recibir a su familia, amigos e, incluso, acoger a su perra, Akira, de raza labrador, a quien considera como parte de su clan. Traer a la mascota fue una de las exigencias que le planteó al club albo, que realiza toda la tramitación relativa al ingreso del animal al país.

Antes de la presentación, a mediodía de este miércoles, el guardameta exploró posibilidades de casas para radicarse junto a su núcleo más cercano. Visitó una en Las Condes, pero le entusiasmó más una propiedad en Peñalolén, principalmente por el espacio que ofrece, otro de los elementos que prioriza. El contrato que lo une con los albos incluye un bono de $ 2 millones para el arriendo de vivienda. Antes de que arribara, el intermediario argentino Luciano Duthu preparó la logística para alojarlo en el hotel Pullman. En su presentación lo acompañaron Bernardo Vasconcelos, su representante, y Joan Compte, el otro agente que participó en la operación. También había un asistente.

Vozinha, junto a la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores, dos de los títulos internacionales de Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En sus primeros días en Pedreros, Vozinha ha sorprendido y cautivado por su humildad. A su llegada, por ejemplo, el personal del club le consultó respecto de algún requerimiento especial, considerando su estatus de personalidad internacional. La respuesta fue tan amable como rotunda. “No, gracias. Soy uno más, como todos”, escucharon sus interlocutores, en un ‘portuñol’ plenamente legible. El mismo que le sirvió para hacerse entender perfectamente en el acto ante los fanáticos.

Cercanía y compañerismo

La misma disposición ha mostrado ante sus compañeros. Con quienes más ha compartido ha sido, naturalmente, con los arqueros. En un gesto que habla de sus deseos de sumar al colectivo, comenzó a seguir en Instagram a Gabriel Maureira, con quien competirá por el puesto, al menos en lo que resta del año. La señal no es menor, considerando que es en esa red donde se ha generado su ‘imperio’: acumula casi 30 millones de followers. Es tal el asedio que la posibilidad de etiquetarlo en publicaciones ajenas está bloqueada. El club empieza a recibir esos beneficios.

Hoy, por cierto, ninguna de las decisiones en ese sentido es casual: Vozinha es asesorado por un equipo de marketing, que le aconseja cada una de las acciones en ese sentido. Uno de sus miembros lo acompaña en Chile. Una muestra es que solo después de concretar plenamente su incorporación al Cacique comenzó a seguir y mencionar a las cuentas del club. Los albos se habían anticipado varios días. Comenzaron a sugerir y hasta a comunicar su arribo desde que selló el principio de acuerdo con la administración que lidera Aníbal Mosa. De cualquier forma, el club está facultado para utilizar su imagen, en función de un contrato que incluye los respectivos derechos. Eso sí, fuera del rango de las obligaciones, Vozinha puede suscribir acuerdos paralelos, siempre que no se crucen con los patrocinadores del club.

Vidal y Vozinha, en el duelo juvenil entre Colo Colo y la UC. Christian Andres Gonzalez Arancibia

Sin embargo, también ha estado cerca de los más experimentados. De uno, en especial: Arturo Vidal. El Rey, quien detenta la condición de capitán, era el único jugador chileno al que seguía antes de sellar su incorporación a los albos. Vozinha lo respeta especialmente por su trayectoria, que incluye pasos por el Barcelona, el Bayern Múnich, la Juventus y el Inter de Milán. De paso, quedó inmediatamente zanjado cualquier atisbo de celos del volante, por el impacto mediático del golero. Juntos vieron el vibrante 4-4 entre el Cacique y la UC, por la categoría Proyección.

El rayado de cancha

Sin embargo, hay alguien que no se deslumbra por todo lo que se ha generado en torno al arquero: Fernando Ortiz. El Tano, constructor del equipo que lidera con comodidad la Liga de Primera (tiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su escolta) le advirtió que su condición de estrella de nivel mundial no le garantizará, en absoluto, la titularidad.

Para el trasandino, la llegada del caboverdiano no fue una prioridad. De hecho, pretendía a Santiago Mele, quien terminó fichando en Independiente. La iniciativa de traer al africano surgió en la dirección deportiva del Cacique, que encabezan Jaime Pizarro y Daniel Morón, y fue adoptada con entusiasmo por Aníbal Mosa. Hoy, sin embargo, Ortiz admite la jerarquía de la incorporación, aunque se cuida para no dañar anímicamente a Maureira, quien asumió la responsabilidad de reemplazar al lesionado Fernando de Paul.

Desde este jueves, ya sin distractores de por medio, Vozinha se alistará para el debut. Según Mosa, ya está registrado como jugador albo. Sin embargo, aún debe ponerse a punto, después de las vacaciones que tomó tras el Mundial. Se espera que su estreno se produzca el domingo 16, cuando los albos reciban a O’Higgins, en el Monumental.