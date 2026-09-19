Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
La actualización incorpora, entre varias funciones que debutaron en los nuevos plegables, seguimiento de personas en videos, más personalización y nuevas alertas de privacidad.
Samsung inició el 17 de septiembre el despliegue de su capa de personalización One UI 9 para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, tras su debut en los plegables Z Fold8 Ultra (revisa acá la opinión de los expertos sobre el nuevo plegable), Fold8 y Flip8, según un anuncio oficial.
Entre las novedades de la firma coreana destaca My FanCam, que sigue a una persona seleccionada y reencuadra un video grabado para mantenerla centrada.
Now Brief añade tarjetas editables, mientras Now Nudge permite consultar reservas o guardar ubicaciones desde una conversación.
La actualización también mejora Intérprete, con un historial de intercambios y traducciones más rápidas, el escaneo de páginas curvadas y los resúmenes de grabaciones, ahora organizados con encabezados y tablas. Creative Studio suma sugerencias vinculadas con eventos próximos.
Otras novedades
En seguridad, Security Brief reúne avisos sobre malware y permisos, mientras Privacy Alerts detecta posibles accesos innecesarios en segundo plano.
La detección de llamadas fraudulentas se amplía a más mercados.
Además, Warranty and Care centraliza garantía, diagnósticos y reparaciones en Configuración.
De momento, en Chile, el despliegue de One UI 9 todavía no alcanza a la serie S26, ni Samsung precisa fechas para los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, o una eventual fecha de llegada de los plegables Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 al mercado local.
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