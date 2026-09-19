SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    La actualización incorpora, entre varias funciones que debutaron en los nuevos plegables, seguimiento de personas en videos, más personalización y nuevas alertas de privacidad.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Samsung inició el 17 de septiembre el despliegue de su capa de personalización One UI 9 para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, tras su debut en los plegables Z Fold8 Ultra (revisa acá la opinión de los expertos sobre el nuevo plegable), Fold8 y Flip8, según un anuncio oficial.

    Entre las novedades de la firma coreana destaca My FanCam, que sigue a una persona seleccionada y reencuadra un video grabado para mantenerla centrada.

    Now Brief añade tarjetas editables, mientras Now Nudge permite consultar reservas o guardar ubicaciones desde una conversación.

    La actualización también mejora Intérprete, con un historial de intercambios y traducciones más rápidas, el escaneo de páginas curvadas y los resúmenes de grabaciones, ahora organizados con encabezados y tablas. Creative Studio suma sugerencias vinculadas con eventos próximos.

    Otras novedades

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    En seguridad, Security Brief reúne avisos sobre malware y permisos, mientras Privacy Alerts detecta posibles accesos innecesarios en segundo plano.

    La detección de llamadas fraudulentas se amplía a más mercados.

    Además, Warranty and Care centraliza garantía, diagnósticos y reparaciones en Configuración.

    De momento, en Chile, el despliegue de One UI 9 todavía no alcanza a la serie S26, ni Samsung precisa fechas para los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, o una eventual fecha de llegada de los plegables Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 al mercado local.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungOne UI 9AndroidGalaxy S26Samsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Flip8capa de personalización Samsungdespliegue One UI 9actualización Samsung ChileWarranty and Caredetección de llamadas fraudulentasPrivacy AlertsSecurity BriefCreative StudioIntérpreteNow NudgeNow BriefMy FanCamFlip8Fold8Galaxy S26 UltraZ Fold8 UltraGalaxy S26+TecnologíaNovedades tecnologíaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Catastro: 15 proyectos de desalación finalizarán su construcción durante el gobierno de Kast, y se iniciarán otros 12

    Cita con Zelenski y opción de acudir al Escudo de las Américas: Kast parte a Nueva York a su primera ONU

    Lo más leído

    1.
    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    2.
    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    3.
    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    4.
    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    5.
    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cita con Zelenski y opción de acudir al Escudo de las Américas: Kast parte a Nueva York a su primera ONU
    Chile

    Cita con Zelenski y opción de acudir al Escudo de las Américas: Kast parte a Nueva York a su primera ONU

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    DMC descarta tornado en Longaví y atribuye daños a fuertes rachas de viento

    Catastro: 15 proyectos de desalación finalizarán su construcción durante el gobierno de Kast, y se iniciarán otros 12
    Negocios

    Catastro: 15 proyectos de desalación finalizarán su construcción durante el gobierno de Kast, y se iniciarán otros 12

    A quién escucha el ministro Quiroz

    El precio de la pecera

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio
    Tendencias

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Ya son 29: el ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Odesur
    El Deportivo

    Ya son 29: el ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Odesur

    Una pole position y dos podios: el feliz fin de semana de Clemente Huerta en Estados Unidos

    Un posteo y Mourinho con imágenes: las ácidas críticas del Real Madrid al arbitraje tras la caída en el derbi ante el Atlético

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico
    Cultura y entretención

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas
    Mundo

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    China confirma que Xi realizará desde el miércoles una visita oficial a Estados Unidos tras invitación de Trump

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?