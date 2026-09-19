Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

Samsung inició el 17 de septiembre el despliegue de su capa de personalización One UI 9 para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, tras su debut en los plegables Z Fold8 Ultra (revisa acá la opinión de los expertos sobre el nuevo plegable), Fold8 y Flip8, según un anuncio oficial.

Entre las novedades de la firma coreana destaca My FanCam, que sigue a una persona seleccionada y reencuadra un video grabado para mantenerla centrada.

Now Brief añade tarjetas editables , mientras Now Nudge permite consultar reservas o guardar ubicaciones desde una conversación .

La actualización también mejora Intérprete, con un historial de intercambios y traducciones más rápidas, el escaneo de páginas curvadas y los resúmenes de grabaciones , ahora organizados con encabezados y tablas. Creative Studio suma sugerencias vinculadas con eventos próximos .

Otras novedades

Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

En seguridad, Security Brief reúne avisos sobre malware y permisos , mientras Privacy Alerts detecta posibles accesos innecesarios en segundo plano .

La detección de llamadas fraudulentas se amplía a más mercados.

Además, Warranty and Care centraliza garantía, diagnósticos y reparaciones en Configuración.