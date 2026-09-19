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    Joaquín Niemann repite el buen rendimiento en la tercera ronda del BMW PGA Championship y se pone al acecho de los líderes

    El golfista nacional homologó los números que registró durante el día viernes, alcanzando un acumulado de -11 que lo ubica a un palo de los punteros.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Joaquín Niemann cumplió otra jornada impecable en Nueva York y estira la diferencia con sus escoltas. Foto: Charles Laberge/LIV Golf.

    Joaquín Niemann vuelve a protagonizar una correcta actuación para mantenerse con opciones en el BMW PGA Championship. En la tercera ronda disputada en el Wentworth Club de Inglaterra, el golfista chileno homologó los números que registró el día viernes, panorama que le permite posicionarse entre los deportistas que integran el Top 10, muy cerca de los líderes.

    Si durante el 18 de septiembre se había anotado con un -5 en la papeleta, el talagantino repitió el rendimiento en la jornada sabatina con casi las mismas marcas. Lo único que cambió fue su prolífica cosecha en relación a los birdies.

    El deportista nacional cambió los dos eagles que obtuvo en la segunda ronda por siete birdies en esta fase, puntualmente, en los Hoyos 4, 5, 7, 8, 13, 17 y 18. Estos golpeos, de hecho, fueron fundamentales para maquillar los dos bogey que registró en las banderas 6 y 10.

    A partir de estos 67 golpes (-5), Joaco alcanzó un acumulado de -11 y logró ubicarse en el T3 junto al noruego Kristoffer Reitan y el estadounidense Davis Bryant. Todavía le falta para empatar la marca que ostenta el español Alejandro del Rey y el también norteamericano Johannes Veerman, líderes del certamen más importante del DP World Tour con -12.

    Más sobre:Joaquín NiemannBMW PGA ChampionshipDP World TourGolfPolideportivo

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