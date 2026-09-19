Embajador de Estados Unidos en Dinamarca afirma que el acuerdo sobre Groenlandia es un “gran triunfo”
Con el arreglo, EE.UU. pasará a mantener un control continuo sobre la seguridad de Groenlandia.
Kenneth A. Howery, embajador de Estados Unidos en Dinamarca, celebró el acuerdo alcanzado entre Washington con Dinamarca y Groenlandia, con el que EE.UU. asumirá un papel permanente en materia de seguridad y defensa del territorio ártico.
Luego de una disputa que enfrentó a las tres naciones durante meses, el arreglo fue anunciado este pasado 18 de septiembre por el Presidente estadounidense, Donald Trump. Así, el republicano explicó que su país tendrá un control permanente en la seguridad de Groenlandia.
La medida ya fue confirmada por Mette Frederiksen y Jens-Fredrik Nielsen, la primera ministra danesa y el primer ministro de Groenlandia.
Durante este sábado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recalcó que el acuerdo garantiza permanentemente los intereses de seguridad de Washington en el ártico “a costo cero para los contribuyentes estadounidenses”.
“Groenlandia será siempre parte del área de defensa estratégica de Norteamérica”, declaró Rubio.
En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado en redes sociales, el embajador Howery destacó que “este es un gran triunfo para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y todos nuestros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.
Asimismo, mencionó que espera trabajar con “con socios y amigos” en todo el Reino de Dinamarca para implementar este “acuerdo histórico” y poder robustecer la seguridad y defensa en el ártico.
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