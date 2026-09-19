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    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    Dos periodistas reportaron que sus salvoconductos para ingresar al palacio presidencial fueron despojados durante este sábado.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de US National Park Service.

    A un día desde que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la restricción de ingreso a la Casa Blanca para CNN, MS NOW y Politico, los tres medios de comunicación aludidos denunciaron bloqueos al acceso de sus periodistas.

    La medida fue anunciada el 18 de septiembre en las redes sociales del exponente del movimiento Make America Great Again (MAGA), como resultado de un “constante reporteo de noticias falsas”.

    “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o reportear constantemente ficción y mentiras mientras cubren al Presidente de los Estados Unidos, la administración Trump o los Estados Unidos”, manifestó Trump, quien recalcó que la prohibición tendría un efecto inmediato.

    Es así que, durante la mañana de este sábado, los tres medios referidos reportaron que sus trabajadores no lograron ingresar al palacio presidencial estadounidense.

    Desde MS NOW acusaron este impedimento en sus redes sociales y señalaron en un comunicado que “la Casa Blanca le pertenece a todos los americanos y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos”.

    También mencionaron que pretenden tomar todos los pasos necesarios para defender sus derechos de acuerdo al rol esencial del periodismo en la democracia y a la Primera Enmienda. Esta última, consagrada en la Constitución de EE.UU., protege los derechos a la libertad de expresión y de prensa, entre otros aspectos.

    “Continuaremos reporteando sobre el Presidente, la administración y los problemas que impactan a las personas americanas”, declararon desde el canal.

    El jefe de redacción de Politico, Jonathan Greenberger, relató en un mail a la sala de prensa de su medio que el Servicio Secreto prohibió la entrada de la corresponsal Cheyenne Haslett al edificio gubernamental, además de arrebatar su pase de ingreso.

    Defenderemos vigorosamente nuestros derechos por la Primera Enmienda”, sentenció el editor.

    Por su parte, la periodista Betsy Klein de CNN relató en un video cómo le prohibieron el acceso al palacio presidencial y le quitaron su salvoconducto.

    “Muchos expertos en la Primera Enmienda, abogados y expertos legales de los que hemos escuchado en CNN, han afirmado que esta prohibición es posiblemente inconstitucional. Vamos a continuar con nuestro trabajo, sea dentro de los terrenos de la Casa Blanca o fuera”.

    Desde su medio apuntaron en un comunicado que su misión para reportar la administración estadounidense continuará más allá de “cualquier intento para restringir el acceso físico a la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales”.

    En la misma línea, mencionaron su “derecho bajo la Constitución de EE.UU.” a ejercer el periodismo “sin obstáculos ni interferencia del Gobierno”, y que “este bloqueo es un asalto ilegal en este derecho fundamental”.

    Tres medios de comunicación denuncian bloqueos de acceso a la Casa Blanca tras prohibición de Trump

    “Es una forma clara de intimidación para silenciar coberturas”

    Las prohibiciones anunciadas por Trump y su entrada en efecto durante este domingo fueron reprochadas por diferentes medios de comunicación, que expresaron su solidaridad hacia quienes no pudieron ingresar a la Casa Blanca.

    The Washington Post, a través de su portavoz Olivia Petersen, señaló que “el ataque del presidente a los medios de comunicación es una forma clara de intimidación para silenciar coberturas, despojando al público de información y amenazando nuestra democracia”.

    Del mismo modo, Petersen escribió que “la libertad de prensa sirve a los americanos, no a los políticos. Nuestro acceso no es un privilegio otorgado por el poder, sino que por un derecho constitucional no negociable”.

    Desde The New York Times acusaron que algunas de las acciones del Ejecutivo norteamericano respecto a la prensa son ilegales. Afirmaron que “el Presidente Trump y su administración están decididos a intimidar y castigar a medios de comunicación que producen coberturas de noticias que no les gustan. Su efecto colectivo es un intento para restringir el conocimiento de los americanos sobre su propio gobierno”.

    A través del portavoz Charlie Stadtlander recordaron que “las cortes ya han determinado dos veces que la administración de Trump viola la Constitución al suspender pases de periodistas para la Casa Blanca”.

    Por su parte, Associated Press (AP) también expresó su apoyo a los medios afectados por la restricción. “Ningún medio de noticias —o persona— debería ser objeto de represalias por parte del gobierno”, declararon.

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