Mal inicio para Chile: Daniel Mérida le remonta a Alejandro Tabilo y España arrebata el primer punto en la Copa Davis

Chile da un paso en falso en el inicio de la serie de Copa Davis ante España. Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP), el tenista que cargaba con la responsabilidad de liderar al equipo capitaneado por Nicolás Massú, sufrió una dura remontada ante Daniel Mérida (41°). Los hispanos arrebatan el primer punto.

Como ya es habitual en las llaves que se disputan en territorio nacional, el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional era una caldera. Desde el himno se percibió que el conjunto criollo iba a intentar plantarle cara a una de las potencias del circuito como lo es el cuadro español. Todo esto bajo la atenta mirada de Marcelo Ríos desde las tribunas.

El encargado de saltar a la arcilla para pelear el primer punto era Tabilo, que en la previa ya había dado cuenta de su motivación para afrontar este desafío. Al frente tenía a un Daniel Mérida que mostraba una faceta muy móvil, dispuesto a contestarle todos los puntos.

Fue así que la batalla se mantuvo por largos pasajes, teniendo la primera incidencia al cabo del sexto juego: Tabilo estuvo a nada de castigar un break point, pero el europeo se rehízo. Luego, en el octavo, el chileno fue el que llegó a estar dos break points abajo, sin embargo, logró reponerse de forma combativa al ampararse en su servicio. Así, cuando parecía vencido, lo rescató y puso la cuenta 4-4.

El público, naturalmente, se entusiasmó por esta reacción. Los cánticos de ‘Vaaamos chilenos’ resonaron en la comuna de Ñuñoa, buscando mermar el ánimo del ibérico. Y lo cierto es que estos gritos influyeron en el tenista rival, al punto en el que entró en un bucle de errores al momento de la ejecución del servicio. En un momento, de hecho, el nerviosismo puso contra las cuerdas a Mérida, dejando a Tabilo con la opción para quebrarle en doble instancia. No obstante, el chileno tampoco estuvo preciso para capitalizar los fallos de su adversario y dejó escapar la chance.

A esa altura, parecía una oportunidad inmejorable que se le iba de las manos. Sin embargo, Jano siguió demostrando que iba a buscar a toda la costa la ruptura que le diera la ventaja en el primer set. Y lo logró al cabo del undécimo juego. Con un nivel dominante, logró el quiebre y luego finiquitó el parcial por 7-5 a través de su saque.

Tabilo se desploma

Con la confianza plena y la afición volcada, se esperaba que Tabilo partiera con ventaja de entrada en la segunda manga. Pero Mérida opuso resistencia y cambió los planes: fue su turno para penalizar los errores de la raqueta nacional y le quebró durante el octavo game. De esta manera, encaminó el set a su favor con un marcador de 6-3.

Daniel Mérida festeja el primer punto de la serie de Copa Davis ante Alejandro Tabilo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Con el 1-1 en el global, ya no había tiempo para otorgar licencias. No obstante, fue un llamado de atención que el chileno no atendió. Sirviendo en el tercer juego, Jano se quedó en blanco e hizo todo lo posible para que su rival generara un break que encendió todas las alarmas.

Corriendo desde atrás, el panorama ya estaba cuesta abajo. Aquellos fallos que cometió en el comienzo, y que derivaron en la remontada, iban a ser garrafales. Mérida se mantuvo firme y logró firmar el triunfo hispano, liquidando la última manga por un nuevo 6-3. Tabilo, por su parte, se retiró totalmente abatido del recinto. Se escapó una primera chance que duele.