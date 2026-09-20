Carabineros informa al menos 18 fallecidos en siniestros viales y 282 detenidos durante Fiestas Patrias

Al menos 18 personas han fallecido en siniestros viales durante las celebraciones de Fiestas Patrias, reportó este domingo Carabineros. El balance, cerrado a las 23.59 horas del sábado 19, no consideraba otras dos muertes ocurridas durante la mañana de esta jornada.

Entre las 18 horas del jueves 17 y las 23.59 del sábado 19, la institución registró además 267 siniestros de tránsito, 49.047 controles y fiscalizaciones, 12.006 exámenes practicados, 1.293 infracciones y 282 detenidos a nivel nacional.

El teniente coronel Carlos Cortés Olave, prefecto del Tránsito de la Región Metropolitana, precisó que las dos víctimas registradas este domingo serán incorporadas al próximo reporte.

“Hoy día lamentablemente tenemos dos personas más fallecidas que no están dentro de este balance (...) y obviamente va a engrosar las cifras que tengamos que señalar el día de mañana”, señaló.

Del total de detenidos, 144 corresponden a conductores en estado de ebriedad, 85 a personas bajo los efectos del alcohol y 37 a conductores detectados bajo los efectos de drogas. Otros 16 fueron detenidos por conducción temeraria, es decir, por superar en más de 60 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad permitido.

El teniente Cortés detalló que entre los casos fiscalizados se registró una motocicleta circulando a más de 170 kilómetros por hora en una zona de 100 km/h, mientras en otros puntos del país hubo conductores que alcanzaron hasta los 180 km/h en sectores con ese mismo límite.

“No solamente están exponiendo su propia vida, sino que también la vida del resto de los usuarios de las vías”, advirtió el oficial.

Respecto de los controles por drogas, el prefecto sostuvo que entre los conductores fiscalizados ha aparecido principalmente marihuana.

Más de 325 mil vehículos salieron de la RM

El balance de Carabineros contabilizó 325.250 vehículos que salieron de la Región Metropolitana hasta las 23.59 horas del sábado. Durante este domingo, parte de ese flujo comenzó su retorno hacia Santiago y otras capitales regionales.

La institución mantendrá fiscalizaciones en las principales carreteras y rutas secundarias, además de servicios especiales en terminales de buses y el aeropuerto. Cortés adelantó que uno de los periodos de mayor demanda durante el regreso se concentraría entre las 14 y las 17 horas.

“Los tiempos de trayecto van a aumentar principalmente en horario punta”, sostuvo el prefecto, quien llamó a mantener una conducción preventiva durante el retorno.

El despliegue contará con equipos tecnológicos para detectar excesos de velocidad y controles desarrollados junto a Senda para identificar a conductores bajo la influencia de alcohol o drogas.

Carabineros informó además que durante 2026 ya se superó la barrera de las mil personas fallecidas en siniestros viales a nivel nacional.