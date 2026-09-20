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    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses

    Para este domingo se proyecta el regreso de 178.751 vehículos a la Región Metropolitana, con el mayor flujo entre las 12 y las 20 horas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Operación retorno a Santiago: peaje a $1.000, restricción a camiones y refuerzo de Metro y buses JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Con el término de las celebraciones de Fiestas Patrias, este domingo comenzó la operación retorno a la Región Metropolitana, jornada para la que las autoridades proyectan el ingreso de 178.751 vehículos por las principales carreteras de acceso a Santiago.

    El periodo de mayor flujo está previsto entre las 12 y las 20 horas, en las rutas 5 Norte, 5 Sur, 68, 78 y 57. Carabineros anticipó que desde las 16 horas debería producirse un aumento progresivo del tránsito y recomendó adelantar los viajes para evitar los horarios de mayor congestión.

    El llamado es a evitar esto, a regresar temprano, aprovechar las medidas de gestión e informarse de los horarios (...) para que eviten estas congestiones de retorno”, sostuvo ayer el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma.

    Peaje a $1.000: dónde y a qué hora funcionará

    Una de las principales medidas será el denominado “peaje a luca”, que establece una tarifa de $1.000 para vehículos livianos entre las 07 y las 12 horas de este domingo.

    La tarifa rebajada estará disponible en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, en dirección a Santiago; en Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos; y en Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur, también en ambos sentidos.

    El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que “la invitación es a escoger aquellos horarios de menor flujo, de menor demanda y en esos horarios hemos hecho de manera coordinada con las concesionarias la implementación del peaje a luca”.

    Rebaja y restricción para camiones

    El plan incluye también una rebaja de 50% para camiones de dos o más ejes entre las 00 y las 07 horas. La medida opera en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, hacia Santiago, y en Las Vegas de la Ruta 5 Norte, en ambos sentidos.

    Además, entre las 12 y las 19 horas habrá restricción para camiones de dos o más ejes en la Ruta 68, entre el enlace Algarrobo, en el kilómetro 68, y Vespucio, en el kilómetro 6,2, en dirección a Santiago; y en la Ruta 5 Norte, entre el enlace Llay Llay, en el kilómetro 86,2, y el enlace Lo Pinto, en el kilómetro 20, también hacia la capital.

    Para enfrentar eventuales contingencias, los concesionarios dispondrán de 31 grúas, 12 ambulancias, 33 patrullas o móviles y cerca de mil trabajadores desplegados en las rutas de la Región Metropolitana.

    Metro y Red Movilidad reforzarán sus servicios

    La operación retorno contempla medidas para el transporte público. Metro de Santiago aumentará su oferta en un 20% entre las 12 y las 23 horas, mientras que Red Movilidad reforzará 20 recorridos que conectan los principales ejes viales, terminales de buses interurbanos y sectores donde se desarrollan fondas.

    También continuarán las fiscalizaciones a los buses interurbanos y rurales.

    Hasta el balance entregado el sábado se habían efectuado 9.303 controles, que derivaron en el retiro de ocho buses de circulación, 1.193 citaciones a propietarios y conductores y otras 302 citaciones a pasajeros.

    También se contabilizaron 251.874 vehículos que salieron de la Región Metropolitana. Además de 170 personas detenidas y 1.111 infracciones. Carabineros registró además 136 siniestros de tránsito y 13 personas fallecidas.

    De Grange reiteró el llamado a extremar las precauciones durante el regreso. “Si se va a ingerir alcohol no puedes manejar”, sostuvo.

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