Prensa española le da duro a Santiago Wanderers por sus expulsiones ante el Real Madrid

Ni la obtención del título intercontinental calmó a la prensa española, tras el áspero duelo entre los combinados Sub 20 de Santiago Wanderers y Real Madrid.

Las tres expulsiones del conjunto caturro (Dubó, Valenzuela y Carvacho) y el ímpetu mostrado por los porteños fue duramente condenado por los medios hispanos, quienes no se guardaron epítetos para describir al conjunto nacional.

El diario Marca aseguró que el partido “fue una batalla campal” y calificó a los de Valparaíso como un conjunto “áspero”.

“El partido, que arrancó bajo el mando blanco, se enturbió a partir del cuarto de hora por varias acciones antideportivas del correoso Santiago Wanderers. Alexis Ciria respondió a una de ellas y se llevó una amarilla por su arrojo, pero la siguiente ya no admitió indulgencia. El colegiado polaco no tembló y expulsó al chileno Dubó con roja directa por un plantillazo temerario sobre Yáñez”, agregó el periódico.

Luego detalló que “el tramo final, que discurrió entre revisiones de VAR, asistencias médicas y expulsiones, se hizo eterno por culpa de las continuas interrupciones de un cuadro chileno más preocupado en exhibir cancherismo que en practicar fútbol. Un tormento”.

Más duro fue el periodista e hincha del Madrid, Yasujiro Mizoguchi, el cual trató de “delincuentes” a los jugadores del equipo caturro en su cuenta de X. “A la puta calle. Sí señor. Que vergüenza llegar a una final de Intercontinental y salir a dar esta imagen. Jugadores en formación. Club de delincuentes. Un insulto al fútbol”, posteó.

En tanto, el diario ABC tituló “un triunfo salvaje” en alusión a lo rudo del partido y en su interior detalló que los jugadores locales fueron “víctimas de numerosas patadas de los rivales”.

“Los chilenos lograron igualar la contienda en los primeros minutos del segundo acto, pero el delantero Fran Santamaría, que ingresó desde el banquillo, decidió el duelo con un tanto en los últimos diez minutos. Yáñez pudo hacer su doblete, pero el portero le detuvo un penalti en el descuento”, describió la vitoria merengue.

La crónica terminó destacando la tercera tarjeta roja. “El tercero y definitivo fue obra del centrocampista del Castilla Roberto Martín, tras su tanto llegó el pitido final. En este añadido otro jugador sudamericano fue expulsado por otra acción violenta más. Así se decantó esta final que quedará para la historia del club y que continúa demostrando el nivel de la cantera blanca”, concluyó la publicación.