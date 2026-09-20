Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

Ed Sheeran modificó el tono de sus declaraciones sobre la guerra en Gaza durante su presentación del sábado en Filadelfia, al calificar como “catastrófico e injustificable” lo que ocurre en el enclave palestino.

Esto, luego de que hace cuatro días el cantante británico había publicado un extenso comunicado en redes sociales en el que había explicado su decisión de no expresar públicamente sus posiciones sobre el conflicto, siendo ampliamente criticado y perdiendo miles de seguidores en redes sociales.

La nueva intervención tuvo lugar en el Lincoln Financial Field, en el primer concierto de Sheeran después de que la controversia por la salida de Macklemore provocara también el retiro de los demás artistas que participaban como teloneros.

El músico subió al escenario sin un acto de apertura y abordó tanto la situación en Gaza como el debate generado en torno a la libertad de expresión en sus presentaciones.

“Lo que está pasando en Gaza es catastrófico e injustificable y desproporcionado”, admitió.

El comunicado del martes

El cambio de tono contrasta con el mensaje que Sheeran había difundido el pasado martes 15, luego de que Macklemore revelara que había sido retirado de las fechas restantes de la gira estadounidense Loop Tour.

El rapero había expresado su respaldo a Palestina durante un concierto en Nueva Jersey, donde pronunció consignas a favor de la causa palestina y cuestionó la situación en Gaza.

Sheeran utilizó entonces varias publicaciones en Instagram para entregar su versión de los hechos. En ellas negó haber tomado la decisión de apartar personalmente a Macklemore y atribuyó la determinación al promotor de la gira, después de que distintos recintos manifestaran que no albergarían los conciertos si el rapero permanecía en el cartel.

“Macklemore saliendo de la gira fue una decisión del promotor, no mía”, dijo.

En aquella declaración, el cantante también reconoció tener una posición personal sobre la guerra, pero explicó que había optado por no hacerla pública.

Su argumento se vinculó con su intención de mantener los espectáculos alejados de las disputas políticas y convertirlos en espacios en los que pudieran convivir personas con distintas posturas, pese a que en 2022 participó en iniciativas de apoyo a Ucrania, tras declarada la guerra con Rusia.

“Tengo mis opiniones personales sobre este devastador conflicto. El hecho de que elija no hablar públicamente no significa que no las tenga y tampoco significa que no me importe”, se había defendido.

Sheeran agregó que estaba consternado por el enfrentamiento entre israelíes y palestinos, y por el sufrimiento provocado a ambos lados, sin calificar la situación como un genocidio.

Al mismo tiempo, defendió que existían distintas maneras de abordar el conflicto y que él había optado por utilizar su plataforma artística para mantener abiertas las conversaciones en lugar de transformarla en un espacio de confrontación política.

“Quienes vienen a mis conciertos no esperan un foro político”, zanjó.

La salida de los músicos y el impacto en redes

Pese a ello, su comunicado no logró detener la controversia. Horas después, los artistas que todavía figuraban como acompañantes de la gira comenzaron a anunciar su salida. Entre ellos estuvieron Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y la banda irlandesa Beoga.

Finneas, quien tenía previsto acompañar a Sheeran durante parte de las fechas sudamericanas, explicó que no continuaría después de la salida de Macklemore y manifestó públicamente su apoyo a Palestina.

La reacción también alcanzó las redes sociales del cantante. Distintos reportes publicados durante la semana estimaron que Sheeran perdió entre 150.000 y más de 200.000 seguidores en Instagram en aproximadamente 24 horas, en medio de los llamados a boicotear sus conciertos.

Antes de la controversia, contaba con alrededor de 47,6 millones de seguidores, cifra que habría descendido hasta unos 47,3 millones según registros difundidos posteriormente.

En paralelo, Macklemore experimentó un incremento de su audiencia digital. Un reporte situó en más de 750.000 los nuevos seguidores obtenidos por el rapero durante esos mismos días.

El artista insistió durante este primer concierto tras la polémica que sus presentaciones buscan reunir a personas con posiciones diferentes y manifestó preocupación por la posibilidad de que los recintos condicionen previamente qué artistas pueden expresarse sobre determinados asuntos.

“Nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha puesto en medio de una discusión importante y apasionada sobre la libertad de expresión y el asunto político más complejo del planeta”, cerró Sheeran.

Protestas frente al concierto

La presentación en Filadelfia también estuvo acompañada por una manifestación propalestina en las inmediaciones del estadio. Decenas de personas concurrieron con banderas palestinas y corearon consignas a favor de la causa, mientras efectivos policiales supervisaron la concentración.

La Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) pidió el sábado ampliar el llamado a no asistir a los conciertos de Sheeran, incluyendo las próximas fechas latinoamericanas y una eventual etapa europea de la gira que todavía no ha sido anunciada.