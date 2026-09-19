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    Llegan las cafeterías del Dr. Simi a Chile: firma registró los Café Simi

    La firma obtuvo en julio la titularidad exclusiva sobre “Café Simi” en el Inapi. A principios de septiembre, el conglomerado de la familia González anunció en México su expansión hacia este negocio, con ambiciones de convertirlo en una nueva cadena internacional.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    Farmacias De Similares, Chile S.A., la filial local del gigante farmacéutico mexicano, obtuvo en julio la titularidad exclusiva sobre “Café Simi” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), en momentos en que Dr. Simi aceleraba en su país de origen la apertura de cafeterías de bajo costo. La empresa no ha anunciado fecha ni formato para su posible arribo a Chile, pero hace dos años el propio CEO del grupo, Víctor González Herrera, anunció que los Café Simi llegarían a Chile, Colombia y Estados Unidos.

    Según la documentación del Inapi, la solicitud de marca culminó el 3 de julio, tras la concesión del registro que estará vigente hasta el 30 de junio de 2036, renovable, y que permitirá a Dr. Simi operar su marca en cafeterías, restaurantes, servicios de comida para llevar y autoservicio, además de la venta y distribución de alimentos, dulces y bebidas.

    El pasado 4 de septiembre, el grupo inauguró su tercer local de Café Simi en la Quinta Avenida del famoso balneario de Playa del Carmen, en Quintana Roo, tras dos aperturas previas y de aprendizaje en Ciudad de México. La sucursal forma parte de un modelo que integra venta de café, con atención veterinaria a bajo costo a través de SimiPet Care.

    El grupo informó en México que contempla inaugurar cerca de 3,5 cafeterías mensuales en lo que resta del año, combinando locales propios, franquicias y la reconversión de metros cuadrados desocupados dentro de su red de 10.000 farmacias en ese país. El ambicioso ritmo de expansión no pasó desapercibido en el mercado mexicano, donde en las últimas semanas se comenta que Café Simi busca rivalizar, nada menos, que con Starbucks en ese país.

    Lo anunciaron en 2024

    Farmacias Similares nació en 1997, cuando Víctor González Torres, el “Dr. Simi”, tomó el control de Laboratorios Best, heredado de su padre, y lo reconvirtió en una cadena de farmacias de medicamentos genéricos y bioequivalentes a precios muy por debajo de las marcas originales, replicadas junto a consultorios médicos de bajo costo o gratuitos para sus clientes. El modelo escaló con rapidez y de un puñado de locales en 1998, pasó a más de 1.000 farmacias en 2002, y no ha parado de crecer. A Chile, el grupo llegó en 2005 y hoy está convertido en unos de los primeros tres actores del negocio. En el país la cadena opera más de 500 locales.

    Hoy el conglomerado, llamado oficialmente “Grupo Por Un País Mejor”, está presente en México, Guatemala, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Chile, y es dirigido, desde diciembre de 2022, por Víctor González Herrera, hijo del fundador, quien en enero de 2024 compró la isla San Pedro en Chiloé, Región de Los Lagos, por cerca de US$ 85 millones a través de la Fundación SimiPlaneta.

    El giro de los González hacia las cafeterías partió en 2024 con una fase piloto dentro del museo Casa del Doctor Simi y una segunda tienda en Ciudad de México. A comienzos de septiembre se desató la expansión de la cadena. La estrategia comercial replica la fórmula que hizo crecer a las farmacias: precios uniformes en todas las sucursales. “Tenemos una marca que nadie tiene, que es el Dr. Simi”, resumió González Herrera al presentar la expansión el pasado 4 de septiembre en Playa del Carmen.

    Más sobre:EmpresasDr. SimiCafeterías

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