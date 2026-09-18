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    LATAM Airlines es la mejor aerolínea en Sudamérica 2026, según los “World Airline Awards”

    Asimismo, JetSMART Airlines ganó el premio a la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica.

    Por 
    Agencias
     
    Pulso
    Francisco Soto

    Conocidos ampliamente como «los Óscar de la industria de la aviación», los World Airline Awards le entregaron a LATAM Airlines recibió dos galardones: el de Mejor Aerolínea de Sudamérica y el de Mejor Servicio del Personal de Aerolínea en Sudamérica.

    Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes y Experiencia de LATAM Airlines afirmó que “este reconocimiento pertenece a nuestra gente, cuya pasión y compromiso han convertido a LATAM en el grupo aéreo líder de Sudamérica. Quiero agradecer a cada miembro de nuestro equipo y, especialmente, a nuestros clientes por elegirnos y confiar en nosotros cada día. Seguiremos trabajando para ganarnos esa confianza en cada viaje”.

    Asimismo, JetSMART Airlines ganó el premio a la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica. Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART Airlines sostuvo que “en los últimos 10 años, hemos conectado a más de 60 millones de personas en toda Sudamérica, manteniéndonos fieles a lo que define a JetSMART: tarifas bajas, una flota moderna, operaciones confiables y una experiencia amable para el pasajero”.

    En ese sentido, acotó que “ser reconocidos por cuarta vez como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica es un gran reconocimiento a nuestro modelo y, sobre todo, a nuestros ‘Rockstars’. Seguiremos trabajando cada día para mejorar para nuestros clientes, conectar más destinos y hacer que volar ‘SMART’ sea accesible para más personas”.

    En Centroamérica y el Caribe, Copa Airlines ganó los premios a la mejor aerolínea y mejor aerolínea regional. Caribbean Airlines sumó un reconocimiento adicional al destacarse con el mejor personal de aerolínea en el mismo mercado geográfico.

    Air France cosechó éxitos al ganar los premios a la mejor Primera Clase del mundo, la mejor oferta gastronómica en salas VIP de Primera Clase y las mejores comodidades en Primera Clase. Asimismo, Air France fue galardonada como la mejor aerolínea de Europa Occidental.

    A nivel mundial, Singapore Airlines como la mejor aerolínea del mundo, marcando la sexta ocasión en que la compañía obtiene este título en la historia de los premios. Qatar Airways, ganadora de la edición anterior, ocupó el segundo lugar de la clasificación general, seguida por Cathay Pacific Airways, ANA All Nippon Airways y Turkish Airlines.

    Los World Airline Awards se basan en una encuesta internacional de satisfacción de pasajeros realizada entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. En esta edición participaron clientes de más de 100 nacionalidades y se contabilizaron 24,8 millones de respuestas válidas.

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