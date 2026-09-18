Rusia inicia elecciones parlamentarias con el fin de consolidar el poder del Kremlin

Los rusos iniciaron el viernes tres días de votación en las primeras elecciones parlamentarias del país en tiempos de guerra, que prácticamente no cuentan con oposición y que casi con toda seguridad asegurarán el dominio político del Kremlin.

Las autoridades extendieron el plazo de las elecciones durante el fin de semana, hasta el domingo, con el objetivo de aumentar la participación entre los 111 millones de votantes habilitados, e incluso permitieron el voto electrónico. Según la Comisión Electoral Central, la participación rondaba el 30% hasta el viernes por la noche, incluyendo el voto en línea.

Los votantes emitieron dos papeletas separadas, cubriendo la mitad de los 450 escaños de la Duma mediante la selección de los partidos políticos que figuraban en la papeleta. El resto se disputa en circunscripciones uninominales, donde los votantes eligen a candidatos individuales.

En esta ocasión, la administración presidencial redujo a dieciséis el número de distritos que, en la práctica, se cederán a la oposición dentro del sistema. Estos partidos, a su vez, se han abstenido de presentar a algunos candidatos fuertes que ganaron en las elecciones de 2021. Teniendo en cuenta los recursos administrativos a su disposición, es probable que Rusia Unida obtenga más de 200 escaños uninominales (ganó 198 en 2021).

El centro Carnegie indicó que el resto de los escaños que necesita Rusia Unida puede ganarse mediante el sistema de listas de partidos; solo necesitaría alrededor del 40% de los votos. El bloque político puede lograrlo movilizando a los votantes que dependen del Estado para su sustento.

El Kremlin pretende que las elecciones parlamentarias -las primeras desde el inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania en 2022- sirvan para reafirmar el apoyo popular a la guerra y dar una apariencia de legitimidad a sus acciones. Para evitar cualquier riesgo político, ha intentado sofocar hasta el más mínimo indicio de disidencia.

“Su elección y su determinación demostrarán una vez más que millones de personas apoyan a nuestros combatientes, que somos un pueblo unido, ligado por valores compartidos, la memoria histórica y el amor a la patria”, dijo el presidente Vladimir Putin al país antes de la votación.

Hay pocas dudas sobre cuál será el resultado general de las elecciones, debido a que el Kremlin ha mantenido un control férreo sobre la campaña electoral. El partido gobernante Rusia Unida, que se presenta como el partido de Putin, no tiene perspectivas realistas de perder la mayoría que ha ostentado en la Duma Estatal durante 23 años.

Cinco semanas antes de la votación, el Tribunal Supremo del país excluyó a Yablaka (que en ruso significa manzana), el único partido pacifista, de la lista electoral, principalmente por supuestas infracciones de derechos de autor durante la campaña. “Incluso en un asunto tan controlado y manipulado como unas elecciones rusas, el Kremlin claramente no quiere correr riesgos”, indicó Alexandra Prokopenko, investigadora del centro Carnegie en una columna publicada por el diario The New York Times.

“No obstante, las elecciones servirán como indicador del estado de ánimo público en un momento en que los rusos de a pie sienten cada vez más las consecuencias económicas y sociales de la guerra que Putin libra desde hace años en Ucrania”, añadió.

“Putin ha ilegalizado a la oposición, reprimido la disidencia y forzado a innumerables ciudadanos al exilio. Para la élite, ha sido un duro golpe. Si bien es cierto que había perdido su capacidad de influir en la política mucho antes de 2022, aún conservaba margen de maniobra, los medios para acumular riqueza y, fundamentalmente, la libertad de emigrar. Ahora, ese margen prácticamente ha desaparecido. Putin tiene el control absoluto”, advirtió.

El medio independiente, Meduza señaló que Putin votó en línea el viernes. Su reportero personal, Pavel Zarubin, lo mostró entrecerrando los ojos frente a su monitor y luego diciendo “Gracias” a su computadora. El medio (que funciona desde Letonia, porque fue declarado un agente extranjero) recordó que “Putin apenas sabe usar internet”. Mientras que los usuarios de redes sociales notaron que el sistema operativo Windows de su computadora no estaba activado, lo que significa que no tenía una licencia de Microsoft.

Meduza también indicó que los empleados del sector público estaban siendo conducidos en masa a la Comisión Electoral del Distrito, tal como antes se les conducía a los colegios electorales. El Comité Regional de Altai del Partido Comunista de la Federación Rusa ha amenazado con rechazar los resultados de la votación en línea, alegando que se está obligando a la gente, bajo amenaza de despido, no solo a participar en las elecciones, sino también a votar por candidatos específicos.

Las elecciones se celebraron tras un verano marcado por los ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra refinerías de petróleo, que desencadenaron una grave crisis de combustible. También fueron atacadas las bodegas pertenecientes a las empresas de comercio electrónico Wildberries y Ozon, que son muy populares. Los daños agravaron los problemas de la economía rusa y acercaron la guerra a millones de personas.

En Sochi, ciudad turística rusa a orillas del Mar Negro, los colegios electorales fueron cerrados brevemente debido a la amenaza de un ataque con drones, según informaron las autoridades locales. Un colegio electoral en la región de Krasnodar tuvo que ser reubicado después de que un dron rompiera las ventanas, declaró Ella Pamfilova, presidenta de la Comisión Electoral Central.

Por primera vez, las elecciones parlamentarias incluyen a residentes de cuatro regiones ucranianas que se encuentran ocupadas por Rusia y que aún no controla por completo. También se celebran votaciones en Crimea, la península del Mar Negro que Rusia ocupó en 2014.

En este sentido, Meduza indicó que en Donetsk “supuestamente el 75% de sus votantes -de más de un millón de personas- votaron anticipadamente. “Esto suena poco realista, incluso considerando que tuvieron que votar bajo la amenaza de ametralladoras”, indicó el portal.