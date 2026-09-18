Repasa la caída de Chile frente a Perú en su segundo duelo por los Juegos Suramericanos 2026
El combinado nacional cayó ante su similar del Rimac y ahora está obligado a ganarle a Colombia si quiere seguir con vida en este certamen. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
Chile 0-2 Perú
Hasta la próxima
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Final
Chile cae ante Perú y ahora deberá ganarle a Colombia si quiere clasificar a la siguiente ronda.
Agregado
90′. Se añadieron 4 minutos más.
Tarjeta Roja
88′. Soto es expulsado en Chile por reclamos airados tras el cobro de una falta.
Remate
83′. Torres le pega desde fuera. Tapa el portero peruano.
Cabezazo
81′. Riquelme gana para Chile. Su cabezazo sale elevado.
Cambio
80′. Oba reemplaza a García en Perú.
Cambio
75′. Zenteno reemplaza a Martínez en Chile.
Gigante
72′. Villegas salva a Chile del tercero, cuando Aramburu disparaba solo.
Cambio
68′. Rocha ingresa por Muñoz en Chile.
Tarjeta Amarilla
65′. Martínez es amonestado en Chile por falta.
Cambios
Daza, Riquelme y Rojas reemplazan a Soto, Mundaca y Jiménez en Chile.
Se salva Chile
60′. Rengifo cabecea y su disparo se va muy cerca del arco nacional.
Tarjeta Amarilla
60′. Movillo es amonestado en Chile por falta.
Cambios
57′. Maceda y Berckemeyer reemplazan a Moretti y Herrera en Perú.
El segundo
55′. Gran contra de los peruanos y Mellan pone un zurdazo inatajable para Villegas.
Goooooooooooooooooool de Perú
Peligro
53’. Ballumbrosio aparece en el segundo palo y desvía por poco. Era el segundo de Perú.
Tarjeta Amarilla
49′. Rengifo es amonestado en Perú por falta.
Segundo tiempo
No hay modificaciones en los equipos.
Descanso
Termina el primer tiempo. Chile fue más que Perú. Pero los del Rimac supieron anotar.
Tarjeta Amarilla
45′+4′. Muñoz es amonestado en Chile por empujar a un futbolista peruano.
El primero
45′+2′. Cari captura el balón tras el córner y remata rasante para anotar el primer gol del partido. Lo gana Perú, sin merecerlo.
Gooooooooooooooooooool de Perú
Salvada
45′. Castillo le pega desde media cancha. La pelota se metía en el ángulo chileno y el portero Villegas vuela para mandarla fuera.
Tarjeta Amarilla
41′. Sandoval llega tarde a un balón, comete falta y es el primer amonestado en Chile.
Sólido
40′. Villegas, el portero chileno, aleja el peligro con un puñetazo certero. Era un centro con peligro de los peruanos.
Chance
36′. Orellana se juega la personal y desvía. Habían varios hombres de Chile en el área esperando el pase.
Llegada
30′. Pase de Sandoval. Mondaca intenta colocarla al ángulo. Se va lejos del arco peruano.
Entrevero
27′. El chileno Cuevas y el peruano García se dicen de todo tras la disputa de un balón.
Sonido metálico
21′. Martínez termina una gran jugada de Chile y la pelota pega en el palo. Era el primero de la Roja.
Ataque
20′. Moretti encara, engancha y dispara. Se va lejos del arco chileno.
Disparo
18’. Sandoval prueba al arco peruano. Elevado.
Peligro
14’. Cari remata a quemarropa al arco de Chile. Estaba todo invalidado por falta previa del peruano.
Remate
8′. Chile se anima. Sandoval le pega cruzado. Desviado.
Mejor Perú
3′. Los primeros minutos son de dominio para los del Rimac.
Comienza el partido
Chile ya enfrenta a Perú por los Juegos Odesur.
La formación de Chile
Cabe destacar que en su estreno, la Roja Sub 20 goleó por 4-1 a Panamá, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Perú, por la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos.
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