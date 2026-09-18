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    EN VIVO

    Repasa la caída de Chile frente a Perú en su segundo duelo por los Juegos Suramericanos 2026

    El combinado nacional cayó ante su similar del Rimac y ahora está obligado a ganarle a Colombia si quiere seguir con vida en este certamen. Revive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.

    Foto: @LaRoja

    Chile 0-2 Perú

    Hasta la próxima

    Vive todos los Juegos Sudamericanos en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT)

    Final

    Chile cae ante Perú y ahora deberá ganarle a Colombia si quiere clasificar a la siguiente ronda.

    Agregado

    90′. Se añadieron 4 minutos más.

    Tarjeta Roja

    88′. Soto es expulsado en Chile por reclamos airados tras el cobro de una falta.

    Remate

    83′. Torres le pega desde fuera. Tapa el portero peruano.

    Cabezazo

    81′. Riquelme gana para Chile. Su cabezazo sale elevado.

    Cambio

    80′. Oba reemplaza a García en Perú.

    Cambio

    75′. Zenteno reemplaza a Martínez en Chile.

    Gigante

    72′. Villegas salva a Chile del tercero, cuando Aramburu disparaba solo.

    Cambio

    68′. Rocha ingresa por Muñoz en Chile.

    Tarjeta Amarilla

    65′. Martínez es amonestado en Chile por falta.

    Cambios

    Daza, Riquelme y Rojas reemplazan a Soto, Mundaca y Jiménez en Chile.

    Se salva Chile

    60′. Rengifo cabecea y su disparo se va muy cerca del arco nacional.

    Tarjeta Amarilla

    60′. Movillo es amonestado en Chile por falta.

    Cambios

    57′. Maceda y Berckemeyer reemplazan a Moretti y Herrera en Perú.

    El segundo

    55′. Gran contra de los peruanos y Mellan pone un zurdazo inatajable para Villegas.

    Goooooooooooooooooool de Perú

    Peligro

    53’. Ballumbrosio aparece en el segundo palo y desvía por poco. Era el segundo de Perú.

    Tarjeta Amarilla

    49′. Rengifo es amonestado en Perú por falta.

    Segundo tiempo

    No hay modificaciones en los equipos.

    Descanso

    Termina el primer tiempo. Chile fue más que Perú. Pero los del Rimac supieron anotar.

    Tarjeta Amarilla

    45′+4′. Muñoz es amonestado en Chile por empujar a un futbolista peruano.

    El primero

    45′+2′. Cari captura el balón tras el córner y remata rasante para anotar el primer gol del partido. Lo gana Perú, sin merecerlo.

    Gooooooooooooooooooool de Perú

    Salvada

    45′. Castillo le pega desde media cancha. La pelota se metía en el ángulo chileno y el portero Villegas vuela para mandarla fuera.

    Tarjeta Amarilla

    41′. Sandoval llega tarde a un balón, comete falta y es el primer amonestado en Chile.

    Sólido

    40′. Villegas, el portero chileno, aleja el peligro con un puñetazo certero. Era un centro con peligro de los peruanos.

    Chance

    36′. Orellana se juega la personal y desvía. Habían varios hombres de Chile en el área esperando el pase.

    Llegada

    30′. Pase de Sandoval. Mondaca intenta colocarla al ángulo. Se va lejos del arco peruano.

    Entrevero

    27′. El chileno Cuevas y el peruano García se dicen de todo tras la disputa de un balón.

    Sonido metálico

    21′. Martínez termina una gran jugada de Chile y la pelota pega en el palo. Era el primero de la Roja.

    Ataque

    20′. Moretti encara, engancha y dispara. Se va lejos del arco chileno.

    Disparo

    18’. Sandoval prueba al arco peruano. Elevado.

    Peligro

    14’. Cari remata a quemarropa al arco de Chile. Estaba todo invalidado por falta previa del peruano.

    Remate

    8′. Chile se anima. Sandoval le pega cruzado. Desviado.

    Mejor Perú

    3′. Los primeros minutos son de dominio para los del Rimac.

    Comienza el partido

    Chile ya enfrenta a Perú por los Juegos Odesur.

    La formación de Chile

    Cabe destacar que en su estreno, la Roja Sub 20 goleó por 4-1 a Panamá, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Perú, por la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos.

    Más sobre:En vivoChileLa RojaChile vs PerúJuegos Sudamericanos

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