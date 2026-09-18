Más de 30 mil personas asistieron al primer día de la Gran Fonda del Parque O’Higgins

Más de 30 mil personas asistieron este jueves 17 de septiembre a la primera jornada de La Gran Fonda de Chile, realizada en el Parque O’Higgins, una cifra que duplicó la concurrencia registrada durante el día inaugural de 2025.

La celebración se desarrolló sin incidentes graves, aunque durante la jornada se registraron riñas menores y una persona detenida por porte de marihuana, además de distintas atenciones médicas coordinadas con Carabineros y los equipos de salud instalados en el recinto.

Para la seguridad del evento, el municipio desplegó personal en distintos puntos del Parque O’Higgins y su perímetro, junto con tres anillos de seguridad y coordinación con Carabineros, Bomberos, SAMU, seguridad privada y equipos de emergencia. También se habilitó un puesto médico permanente, con 11 paramédicos y tres ambulancias.

Más de 30 mil personas asistieron al primer día de la Gran Fonda del Parque O’Higgins

Durante el primer día también fueron detectados vehículos mal estacionados, aparcadores ilegales y comercio informal en los alrededores del parque. El director de Seguridad de Santiago, Arturo Urrutia, cifró entre 220 y 250 las personas desplegadas por esa dirección en distintos turnos.

“Se han producido incidentes menores afuera de aparcadores ilegales que fueron infraccionados, sobre quince, veinte infracciones, otros vehículos mal estacionados, comercio ilegal, por cierto, que siempre aparece, que también ha sido mitigado con nuestro equipo de la Dirección de Seguridad”, señaló.

El municipio informó además que se cursaron multas a una de las fondas por incumplimiento de condiciones y a otros establecimientos por mantener la venta de alcohol después del horario establecido. Tras detectarse una acumulación de residuos, durante la mañana de este viernes comenzó el retiro de la basura.

Más de 30 mil personas asistieron al primer día de la Gran Fonda del Parque O’Higgins

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, destacó el comportamiento de los asistentes y llamó a mantener las medidas de cuidado durante los días restantes de celebración.

“Hemos trabajado en los temas que nos propusimos, especialmente en seguridad, y también estamos muy contentos porque la gente nos ha colaborado mucho con el reciclaje”, afirmó.

Refuerzo en accesos y comisaría temporal

Para este 18 de septiembre, la Municipalidad de Santiago anunció un refuerzo de la atención en los accesos para abordar inconvenientes vinculados con la validación de entradas. Además, en calle Rondizzoni se mantiene un módulo destinado a vecinos que presenten dificultades con sus pases de cortesía.

Carabineros mantiene operativa desde el lunes una comisaría temporal que funciona las 24 horas y dispone de funcionarios tanto al interior como en el exterior del parque.

Más de 30 mil personas asistieron al primer día de la Gran Fonda del Parque O’Higgins

El mayor Cristian Gutiérrez, comisario de la 69ª Comisaría Temporal del Parque O’Higgins, explicó que existe “refuerzo en todos los accesos en conjunto con un trabajo mancomunado con la municipalidad, junto a la productora”.

El municipio también recomendó no llevar mascotas a las fondas, debido a la alta concentración de personas, el ruido y otros estímulos que pueden generarles estrés o exponerlas a situaciones de riesgo.