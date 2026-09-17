SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    La administración comunal indicó que el plan que presentó la organización “permite subsanar las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Chico Trujillo. Foto: Fonda Doña Florinda Instagram

    La Municipalidad de La Florida finalmente otorgará las patentes para la realización de la fonda Doña Florinda, este 18, 19 y 20 de septiembre, en el Parque Los Héroes.

    Este jueves, el municipio encabezado por el alcalde Daniel Reyes difundió un comunicado en el que señalan que “en virtud de una nueva propuesta presentada esta tarde, fuera del plazo establecido, por la productora a cargo, se ha determinado otorgar las patentes comerciales y de alcoholes necesarias para el desarrollo de fonda Doña Florinda”.

    “Esta nueva propuesta permite subsanar las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos, uno de los requisitos centrales dispuestos por esta municipalidad para todos los eventos autorizados en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna”, indicaron.

    La fonda, que tiene en su cartel a los argentinos de Damas Gratis y al grupo chileno Chico Trujillo los tres días, concretó un acuerdo para facilitar estacionamientos al interior del mall Plaza Tobalaba y va a disponer de buses de acercamiento para los asistentes.

    El municipio hizo ver que las disposiciones exigidas a la productora responden a la necesidad de resguardar la seguridad y el bienestar de vecinos de la comuna, indicando que “durante años anteriores han enfrentado reiteradas afectaciones al libre tránsito, producto de la utilización de calles y espacios públicos aledaños por parte de los asistentes”.

    La fonda, en tanto, también difundió un comunicado, en línea con lo informado por la administración comunal.

    “Como organización de la fonda Doña Florinda, entendemos que los requisitos exigidos para el estacionamiento solicitado no cumplieron con las expectativas de la Municipalidad de La Florida. Dicho lo anterior, hemos dispuesto nuevos espacios a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Agradecemos al municipio por la apertura y disposición mostradas para revisar hoy nuestra nueva propuesta, no obstante haber sido presentada fuera del plazo establecido”, indicaron.

    Lamentando los inconvenientes, la organización destacó que lograron “subsanar adecuadamente la situación, dando cumplimiento a las exigencias requeridas”.

    Más sobre:Fiestas PatriasFonda Doña FlorindaMunicipalidad de La FloridaChico TrujilloDamas GratisMall Plaza Tobalaba

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    PDI investiga hallazgo de persona calcinada a orillas del río Biobío en Negrete

    Lo más leído

    1.
    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    2.
    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    3.
    Postulaciones a Escuela de Carabineros alcanzan la cifra más alta en 20 años

    Postulaciones a Escuela de Carabineros alcanzan la cifra más alta en 20 años

    4.
    La caída de los Barra Brava de la PDI, la unidad policial que participó en el secuestro extorsivo vinculado al exfiscal Fodich

    La caída de los Barra Brava de la PDI, la unidad policial que participó en el secuestro extorsivo vinculado al exfiscal Fodich

    5.
    Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales: “Ningún hospital va a tener problemas financieros”

    Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales: “Ningún hospital va a tener problemas financieros”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    Parada Militar 2026: revisa cortes de tránsito y cambios en recorridos del transporte público

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica
    Chile

    Detienen a hombre por presunto femicidio de su pareja y homicidio de su hijastra de 15 años en Villarrica

    Amplio operativo de búsqueda por hombre desaparecido en desembocadura del río Aconcagua

    PDI investiga hallazgo de persona calcinada a orillas del río Biobío en Negrete

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación
    Tendencias

    Cómo la genética puede influir en nuestra personalidad, según una nueva investigación

    ¿Somos más rápidos o la tecnología nos hace correr mejor? La explicación de un científico ante los récords del running

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20
    El Deportivo

    Santiago Wanderers se estrella con la historia y cae ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    Juan Tagle vuelve a la escena: el grupo de Jorge Uauy se reúne y avanza en la preparación de su candidatura a la ANFP

    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo
    Mundo

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?