Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

La Municipalidad de La Florida finalmente otorgará las patentes para la realización de la fonda Doña Florinda, este 18, 19 y 20 de septiembre, en el Parque Los Héroes.

Este jueves, el municipio encabezado por el alcalde Daniel Reyes difundió un comunicado en el que señalan que “en virtud de una nueva propuesta presentada esta tarde, fuera del plazo establecido, por la productora a cargo, se ha determinado otorgar las patentes comerciales y de alcoholes necesarias para el desarrollo de fonda Doña Florinda”.

“Esta nueva propuesta permite subsanar las observaciones relacionadas con la disponibilidad y condiciones de los estacionamientos, uno de los requisitos centrales dispuestos por esta municipalidad para todos los eventos autorizados en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna”, indicaron.

La fonda, que tiene en su cartel a los argentinos de Damas Gratis y al grupo chileno Chico Trujillo los tres días, concretó un acuerdo para facilitar estacionamientos al interior del mall Plaza Tobalaba y va a disponer de buses de acercamiento para los asistentes.

El municipio hizo ver que las disposiciones exigidas a la productora responden a la necesidad de resguardar la seguridad y el bienestar de vecinos de la comuna, indicando que “durante años anteriores han enfrentado reiteradas afectaciones al libre tránsito, producto de la utilización de calles y espacios públicos aledaños por parte de los asistentes”.

La fonda, en tanto, también difundió un comunicado, en línea con lo informado por la administración comunal.

“Como organización de la fonda Doña Florinda, entendemos que los requisitos exigidos para el estacionamiento solicitado no cumplieron con las expectativas de la Municipalidad de La Florida. Dicho lo anterior, hemos dispuesto nuevos espacios a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Agradecemos al municipio por la apertura y disposición mostradas para revisar hoy nuestra nueva propuesta, no obstante haber sido presentada fuera del plazo establecido”, indicaron.

Lamentando los inconvenientes, la organización destacó que lograron “subsanar adecuadamente la situación, dando cumplimiento a las exigencias requeridas”.