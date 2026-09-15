Parada Militar será la más grande en 17 años y estará marcada por rol especial del Ejército e inclusión de la Virgen del Carmen

El próximo sábado a las 11.30 horas llegará hasta la elipse del Parque O’Higgins el Presidente José Antonio Kast para encabezar, por primera vez, la Parada Militar. El primer Día de las Glorias del Ejército del Mandatario estará marcado por el amplio contingente que desfilará frente al palco de honor.

En total serán 10.206 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACH), Carabineros así como también del debut de Gendarmería como una fuerza de orden y seguridad y el regreso a las pistas de la Policía de Investigaciones (PDI). La versión 111 del evento militar que se conmemora desde 1915, además de Kast también será encabezado por el comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela.

El número de funcionarios que participarán en esta Parada Militar es la cifra más alta de los últimos 17 años. Según pudo confirmar este medio, desde 2009, año en que hubo 11.064 efectivos, que no se registraban tantos integrantes de las FF.AA. participando del evento que conmemora las Glorias del Ejército.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Después de ese año, y hasta ahora, sólo el 2015 fue una excepción. Ese año participaron casi 10 mil funcionarios, desde entonces la cifra comenzó a descender, promediando entre 7.500 a 8.000 cada año. El año pasado, durante la última Parada Militar del expresidente Gabriel Boric, participaron 8.334 funcionarios.

La versión de este año será la primera ocasión en la que participará Gendarmería, institución que desde este año pasó de estar bajo el mando del Ministerio de Justicia para sumarse a la cartera de Seguridad. Además de eso, también será la cuarta ocasión en la que participará la PDI.

Según especificó el Ejército, de dicha institución castrense serán 6.219 funcionarios, 1.252 de la Armada, 1.117 de la FACH, 1.220 de Carabineros, 297 de la PDI y 94 integrantes de Gendarmería.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los reconocimientos especiales

La versión del año 2026 estará enfocada en la participación de los funcionarios de las FF.AA., con especial énfasis en los despliegues que han realizado las instituciones los últimos años.

Desde el Ejército destacan como una de las principales novedades el paso por la elipse del Parque O’Higgins de material blindado y maquinarias que han participado en diferentes despliegues en la frontera norte, en la Macrozona Sur, en catástrofes y en el territorio antártico.

PEDRO RODRIGUEZ

Tras los saludos iniciales, como el tradicional “esquinazo” de El Club de Huasos y de Rodeo Chilenos Gil Letelier, se realizará el paso de la Virgen del Carmen, la que es reconocida como la “patrona y generala de las FF.AA.”. Su inclusión de explica debido a la conmemoración de los 100 años de su coronación canónica.

JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

Además de eso, también habrá una condecoración especial con la medalla al valor, entregada por las autoridades, a funcionarios que hayan realizado acciones de “compromiso con riesgo de su propia vida”.

Por otro lado, y ya en el desfile mismo y tras la solicitud de autorización del jefe de las Fuerzas, el general de división, Sebastián García-Huidobro, tendrá una participación especial el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército, con motivo de los 50 años del inicio de la construcción de la Carretera Longitudinal Austral. En la misma materia, también pasarán los carros Mowag, vehículos blindados que se despliegan durante situaciones de emergencias, catástrofes y en la Macrozona Sur.

Otras de las novedades por parte del Ejército será la participación de 300 reservistas de la institución castrense.

Foto: Aton Chile.

El paso de la FACH, por su parte, estará marcado por el sobrevuelo de casi 60 aeronaves, entre los que se encuentran aviones de combate como los F-16, F-5 Tigre, A-29, de instrucción como los T-35 , transporte o helicópteros como los Black Hawk o los UH-1H, los cuales este año cumplen el fin de su ciclo de operación y serán dados de bajas, teniendo su último paso por la Parada Militar tras años al servicio de la institución.

El estreno de la “patrulla juvenil canina”

Además del despliegue de las FF.AA., Carabineros también tendrá una especial participación. La banda de la Escuela de Carabineros será la que entonará las marchas que desfilarán tanto Gendarmería como la PDI. Además, la locutora que guía el paso de la policía uniformada, María José Torrealba, narrará el histórico primer paso de la institución penitenciaria.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Quienes también dirán presente de la gran Parada Militar será el grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros, que al igual que en otros años participará con perros de diversas especialidades, así como también cachorros de poco más de un mes.

Sin embargo, en esta ocasión también hará su estreno una “patrulla juvenil canina”, que corresponde a perros de entre tres y cuatro meses de raza golden retriever, los que aún no inician su entrenamiento, pero cuyo paso estará marcado por sus juegos.

Andres Perez

En el mismo grupo también pasarán 11 perros “becarios” o “interinstitucionales”, es decir, caninos que son entrenados por Carabineros para otras instituciones con sus respectivos guían de dichos organismos. De ellos, cinco son de la Armada, dos de Gendarmería, dos de la PDI, uno del Ejército, uno de la Policía Nacional de Colombia y uno de la Policía Nacional del Ecuador.