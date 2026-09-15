SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    La actualización incluye un asistente conversacional, edición de fotos, herramientas para Safari y funciones de audio y salud que llegarán más adelante.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Apple inició el despliegue de Siri AI en beta en inglés y confirmó su llegada al español en octubre de 2026 (junto con francés, japonés, coreano y portugués), sin precisar un día.

    El anuncio reúne novedades de Apple Intelligence para todo el portafolio de dispositivos de la gran manzana, desde los sistemas operativos respectivos, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

    También anunciaron mejoras en rendimiento, donde los usuarios experimentarán una mejor fluidez en iPhone, iPad y Mac.

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    En iPhone y iPad, por ejemplo, “las apps se inician hasta un 30% más rápido, las fotos se cargan hasta un 70% más rápido después de ser tomadas, y las transferencias de AirDrop son hasta un 80% más rápidas”, dice un comunicado de la firma de Cupertino.

    “En iPad, explorar archivos y transferirlos a una unidad USB externa es ahora hasta 5 veces más rápido, y hay mejoras adicionales para cerrar, cambiar y arrastrar ventanas mientras se realiza multitarea. En Mac, las cosas que los usuarios hacen todos los días se sienten más ágiles y receptivas. Las transferencias de AirDrop son más rápidas, las cargas de iCloud Photos comienzan más rápido, deslizar entre espacios y Mission Control es más suave, y más”, agrega.

    Una Siri con contexto personal y comprensión visual

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    El asistente permitirá encadenar preguntas, recuperar información de correos, fotos y notas, y ejecutar acciones en aplicaciones. Tendrá una app propia para guardar conversaciones y continuarlas entre dispositivos.

    Visual Intelligence se integrará en Cámara y permitirá consultar sobre contenido de pantalla en iPad y Mac, además de objetos del entorno en Vision Pro.

    Siri también podrá redactar y revisar textos, adaptando el tono al usuario en Mail y Mensajes. Apple incorpora voces ajustables y un dictado mejorado.

    Fotos, Safari y tareas cotidianas

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Fotos sumará herramientas para cambiar la perspectiva, ampliar encuadres y eliminar objetos. Mientras Image Playground generará imágenes fotorrealistas.

    Safari organizará pestañas por temas, notificará cambios de precio o reposiciones y permitirá crear extensiones mediante descripciones.

    Atajos generará automatizaciones a partir de instrucciones. Calendario permitirá describir cambios y Teléfono mostrará información relevante durante llamadas a empresas.

    Casa incorporará búsquedas y descripciones de videos de seguridad, además de agrupar notificaciones relacionadas.

    Apple Watch y Salud: novedades pendientes

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Live Rewind mostrará los últimos 15 segundos de conversación como texto y Siri Recap elaborará resúmenes. Ambas llegarán en beta a finales de 2026, inicialmente en inglés, para Apple Watch Series 12 y Ultra 4 con un iPhone compatible.

    También habrá reconocimiento de sonidos y un Shazam más rápido.

    Salud añadirá orientación personalizada, resúmenes y una sección de longevidad con Health Age.

    Compatibilidad, privacidad y límites

    Los modelos fueron desarrollados con Google y Gemini y combinan procesamiento local con Private Cloud Compute. Apple promete que los datos procesados allí no quedan almacenados.

    La función SynthID identificará imágenes generadas o editadas mediante IA más adelante. Apple también advierte que ciertas funciones tendrán límites diarios de uso y que ofrecerá acceso ampliado de pago en el futuro.

    Las nuevas funciones comenzaron a implementarse en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27, para integrarse en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro.

    Lee también:

    Más sobre:AppleSiriApple IntelligenceInteligencia artificialiOSSiri AIEspañolFrancésJaponésCoreanoPortuguésiOS 27iPadOS 27macOS 27watchOS 27visionOS 27iPhoneiPadMacApple WatchApple Vision ProAirDrop más rápidorendimiento iPhone iPad MacSynthID AppleGoogle Gemini ApplePrivate Cloud Compute AppleHealth Age longevidadSiri Recap resúmenesLive Rewind Apple WatchAtajos automatizacionesSafari nuevas funcionesImage Playground AppleVisual Intelligence AppleSiri en español fechavisionOS 27 ApplewatchOS 27 funcionesmacOS 27 rendimientoiPadOS 27 mejorasiOS 27 novedadesApple Intelligence 2026Siri AI españolSiri RecapLive RewindTecnologíaNovedades Tecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PNL exige a Kast indultar a uniformados condenados “por supuestos delitos ocurridos desde 1973” y por hechos del estallido social

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Lo más leído

    1.
    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    2.
    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    3.
    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    4.
    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    5.
    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    6.
    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    PNL exige a Kast indultar a uniformados condenados “por supuestos delitos ocurridos desde 1973” y por hechos del estallido social
    Chile

    PNL exige a Kast indultar a uniformados condenados “por supuestos delitos ocurridos desde 1973” y por hechos del estallido social

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado
    Negocios

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años
    El Deportivo

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”
    Cultura y entretención

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque
    Mundo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    ¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo