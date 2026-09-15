La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

Apple inició el despliegue de Siri AI en beta en inglés y confirmó su llegada al español en octubre de 2026 (junto con francés, japonés, coreano y portugués), sin precisar un día.

El anuncio reúne novedades de Apple Intelligence para todo el portafolio de dispositivos de la gran manzana, desde los sistemas operativos respectivos, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

También anunciaron mejoras en rendimiento, donde los usuarios experimentarán una mejor fluidez en iPhone, iPad y Mac.

La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

En iPhone y iPad, por ejemplo, “ las apps se inician hasta un 30% más rápido, las fotos se cargan hasta un 70% más rápido después de ser tomadas , y las transferencias de AirDrop son hasta un 80% más rápidas”, dice un comunicado de la firma de Cupertino.

“En iPad, explorar archivos y transferirlos a una unidad USB externa es ahora hasta 5 veces más rápido, y hay mejoras adicionales para cerrar, cambiar y arrastrar ventanas mientras se realiza multitarea. En Mac , las cosas que los usuarios hacen todos los días se sienten más ágiles y receptivas . Las transferencias de AirDrop son más rápidas, las cargas de iCloud Photos comienzan más rápido, deslizar entre espacios y Mission Control es más suave, y más”, agrega.

Una Siri con contexto personal y comprensión visual

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El asistente permitirá encadenar preguntas, recuperar información de correos, fotos y notas , y ejecutar acciones en aplicaciones. Tendrá una app propia para guardar conversaciones y continuarlas entre dispositivos.

Visual Intelligence se integrará en Cámara y permitirá consultar sobre contenido de pantalla en iPad y Mac , además de objetos del entorno en Vision Pro.

Siri también podrá redactar y revisar textos , adaptando el tono al usuario en Mail y Mensajes. Apple incorpora voces ajustables y un dictado mejorado.

Fotos, Safari y tareas cotidianas

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Fotos sumará herramientas para cambiar la perspectiva, ampliar encuadres y eliminar objetos . Mientras Image Playground generará imágenes fotorrealistas.

Safari organizará pestañas por temas, notificará cambios de precio o reposiciones y permitirá crear extensiones mediante descripciones.

Atajos generará automatizaciones a partir de instrucciones. Calendario permitirá describir cambios y Teléfono mostrará información relevante durante llamadas a empresas .

Casa incorporará búsquedas y descripciones de videos de seguridad, además de agrupar notificaciones relacionadas.

Apple Watch y Salud: novedades pendientes

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Live Rewind mostrará los últimos 15 segundos de conversación como texto y Siri Recap elaborará resúmenes . Ambas llegarán en beta a finales de 2026, inicialmente en inglés, para Apple Watch Series 12 y Ultra 4 con un iPhone compatible.

También habrá reconocimiento de sonidos y un Shazam más rápido.

Salud añadirá orientación personalizada, resúmenes y una sección de longevidad con Health Age .

Compatibilidad, privacidad y límites

Los modelos fueron desarrollados con Google y Gemini y combinan procesamiento local con Private Cloud Compute. Apple promete que los datos procesados allí no quedan almacenados.

La función SynthID identificará imágenes generadas o editadas mediante IA más adelante. Apple también advierte que ciertas funciones tendrán límites diarios de uso y que ofrecerá acceso ampliado de pago en el futuro.

Las nuevas funciones comenzaron a implementarse en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27, para integrarse en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro.