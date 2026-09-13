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    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    A los 72 años, la atleta chilena acaba de consagrarse como campeona mundial en el Mundial de Atletismo Máster de Daegu, Corea del Sur. Lleva más de seis décadas ligada al atletismo y, aunque ha tenido que detenerse varias veces, siempre ha encontrado el camino de regreso a las pistas.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma
    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Era mediados de los años 60 y Sara estaba lista para correr su primera competencia. En ese entonces, la pista del Estadio Nacional era de ceniza, una superficie de material fino y compactado, mucho más irregular que las pistas sintéticas actuales. Cuando se puso en posición de salida y se apoyó en el suelo, sintió el roce de inmediato. “Me dolieron las rodillas”, recuerda entre risas. “Qué lata”, pensó. Pero dieron la partida y corrió como si nada más importara, sin saber que aquella carrera marcaría el inicio de una pasión que, más de seis décadas después, la llevó a conseguir el oro en el Mundial de Atletismo Máster, en la categoría W70, que reúne a mujeres entre los 70 y 74 años.

    A sus 72 años, Sara Montecinos acaba de regresar de Corea del Sur con ese título. Ganó los 200 metros planos con un tiempo de 30,33 segundos y, de paso, revalidó el oro que había conseguido en la misma prueba en el Mundial Máster de Gotemburgo 2024, en Suecia.

    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    “Yo en realidad esperaba obtener un triunfo, quizás no tan amplio como fue, pero esperaba tener buena marca y triunfar. Entonces, no me sorprendió ganar. Lo que emociona es representar a tu país. Eso es lo hermoso”, dice. Y es que para ella hay algo que permanece por sobre la medalla: “Toda la parte emocional de la premiación, de la canción nacional, de estar con la camiseta, esa es la parte más emocionante de todo”, asegura.

    Su relación con el atletismo comenzó mucho antes de que pudiera imaginar que algún día estaría compitiendo internacionalmente a los 72 años. Tenía apenas 10 cuando sus profesoras del colegio se dieron cuenta de que corría rápido y la incorporaron al equipo de atletismo. Empezó en las pruebas de velocidad y pronto llegaron los primeros resultados. “Siempre destaqué en los torneos escolares. Ganaba los 50 metros, los 80 metros, los 100 metros”, recuerda.

    Desde entonces, el deporte quedó instalado en su vida, aunque no siempre de manera continua. A los 18 años, cuando entró a estudiar Medicina, tuvo que dejarlo: “Se hizo imposible compatibilizar estudios con deporte, por los horarios, la carga de estudio, las distancias que había que viajar en esa época”. Terminó la carrera, hizo su beca, se casó y formó una familia. El atletismo, sin embargo, siguió presente: “Siempre tenía en el corazón ese anhelo de volver a hacer deporte, porque había tenido una experiencia muy linda haciendo atletismo joven”.

    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Volvió a trotar alrededor de los 30 años, dando paso a una de sus mejores etapas deportivas, en la cual llegó a tener el récord nacional de los 400 metros planos en categoría adulta femenina, una marca que mantuvo durante más de dos décadas hasta que la atleta Martina Weil la batió en 2024.

    “Las cuatro patas de mi mesa”

    El atletismo nunca fue la única vida de Sara. Mientras entrenaba y competía, siguió trabajando como médico anestesista, formó una familia y mantuvo cerca a sus amigos. Ella lo explica con una imagen: “Esas son las cuatro patas de mi mesa”, dice. Y hubo momentos en que sostenerlas todas se hizo difícil. Después de quince años de éxitos deportivos, la carga laboral y familiar terminó alejándola nuevamente de las pistas. “Entre medio me había mantenido trotando, pero no compitiendo”, cuenta.

    A los 60 años, esa pausa se volvió mucho más profunda. Su marido, que además era su entrenador, falleció y Sara dejó por completo el atletismo durante cerca de tres años. Pero había algo que seguía ahí. Ese “anhelo, esa necesidad vital de hacer deporte”, como lo describe ella, terminó llevándola de vuelta. A los 63 retomó las competencias. Desde entonces, no ha parado.

    Hoy sigue trabajando como anestesista y muchas de sus jornadas comienzan en pabellón a las siete de la mañana. El atletismo tiene que encontrar espacio entre medio. “Al final uno siempre se da tiempo. Es cosa de organizarse”, dice. En una semana ideal entrena tres días en pista y dos en el gimnasio; en una semana real, ajusta. Si el trabajo se alarga o aparece un compromiso familiar, adapta el entrenamiento.

    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La edad no es una barrera

    A los 72 años, Sara sabe perfectamente la edad que tiene. Otra cosa es cómo la vive. “No me siento de la edad que tengo”, dice. No le duele nada, se siente bien y todavía proyecta su carrera como atleta. “Nunca he sentido que la edad es una barrera. Los demás tratan de que yo sienta eso, pero no lo siento”.

    Eso no significa que ignore los años ni los cuidados que vienen con ellos. Habla de alimentación, descanso y actividad física, pero sobre todo de mantenerse en movimiento. “El cuerpo es muy agradecido cuando lo tratan bien. Si tú lo tratas bien, el cuerpo te responde bien”, afirma.

    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Y cuando habla de moverse, no está pensando necesariamente en correr 200 metros ni en ganar una medalla. Puede ser caminar, bailar, andar en bicicleta o hacer ejercicio, siempre de manera gradual y acorde a cada edad. “Yo diría que a cualquier edad uno puede empezar a hacer deporte. Lo importante es moverse”.

    Porque si hay algo que Sara no concibe es una vida completamente sedentaria. Sabe que algún día podría dejar de competir; dejar de moverse es otra cosa. “Cuando tenía 40 no me imaginaba que a los 60 iba a estar corriendo. Y cuando tenía 60 no me imaginaba que a los 70 iba a estar corriendo. Las posibilidades van disminuyendo a medida que uno va envejeciendo, pero mientras pueda lo voy a hacer”, dice.

    Por ahora, puede y ya piensa en el próximo Mundial de Atletismo Máster, que se realiza cada dos años. Aunque cuando habla del futuro, su deseo no tiene que ver con tiempos, medallas ni récords. Después de más de seis décadas corriendo, lo que espera es que esa relación con el deporte continúe más allá de ella. “Ojalá mis descendientes sean deportistas también”, finaliza.

    10/09/2026 - SARA MONTECINOS. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

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