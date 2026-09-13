Rusia no descarta negociar paz con Ucrania en octubre y mantiene su exigencia sobre el Donbás. Imagen referencial.

Una nueva ronda de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos podría celebrarse en octubre, señaló este domingo 13 de septiembre el Kremlin, que volvió a condicionar los avances hacia un acuerdo al asunto territorial.

“No descartamos tal posibilidad; hablamos de un futuro previsible”, declaró a los periodistas el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, según las agencias RIA y TASS.

Desde Kiev, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kyrylo Budanov, había señalado el sábado que su país se preparaba para una posible reanudación de las conversaciones trilaterales en octubre. Su declaración tampoco incluyó una fecha o un lugar definidos.

El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, sostuvo que las diferencias territoriales siguen siendo centrales para avanzar en las negociaciones, aunque advirtió que no son el único punto pendiente.

“Ahora necesitamos ponernos de acuerdo en la cuestión territorial. Pero también hay muchos otros asuntos. De hecho, hay muchísimos, que aún deben resolverse”, dijo al diario Izvestia.

Entre las exigencias rusas está la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás, una demanda que Kiev rechaza. Ushakov insistió en que, si hay avances en ese ámbito, “será más fácil avanzar por el camino de acuerdos”.

Las posibles sedes de las conversaciones

El asesor ruso Ushakov indicó que Abu Dabi, Turquía y otros lugares se han ofrecido para albergar una nueva reunión entre las delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Los antecedentes difundidos no establecen una sede acordada.

El asesor añadió que el presidente ruso, Vladímir Putin, designará más adelante al jefe de la delegación que participaría en ese encuentro.

También sostuvo que Washington ha comenzado a comprender mejor la posición rusa después de la reunión de varias horas que Putin mantuvo en Moscú con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Esa evaluación fue expresada por Ushakov, quien no detalló acuerdos concretos derivados de ese acercamiento.

En paralelo, China e India ofrecieron mediar en el conflicto durante la cumbre de los Brics celebrada en Nueva Delhi.