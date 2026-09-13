Brasil: Al menos dos mujeres fallecidas deja derrumbe de edificio sobre vivienda en São Paulo

El derrumbe de una vivienda en São Paulo deja dos muertos y dos heridos. Foto: Departamento de Bomberos de la Policía Militar del Estado de São Paulo/Divulgación.

Al menos dos personas fallecieron y otras dos resultaron gravemente heridas este sábado tras el derrumbe de un edificio de 12 pisos sobre una casa en la ciudad de São Paulo, al sureste de Brasil, a causa de las fuertes lluvias que han estado afectando la zona, informaron las autoridades locales.

“Un total de cuatro víctimas hasta el momento, de las cuales, lamentablemente, dos han fallecido en el lugar y dos han sido trasladadas de emergencia al servicio de urgencias de Tatuapé”, informó el Departamento de Bomberos de la Policía Militar del Estado de São Paulo en redes sociales durante la madrugada.

Según apuntan las primeras investigaciones, 11 miembros de una familia boliviana se encontraban en el interior de su hogar cuando se produjo el derrumbe de un edificio vecino en construcción.

En este último aún no residían personas, pero dos albañiles solían dormir allí, aunque todavía no hay información sobre sí estarían entre los posibles efectados.

Las víctimas mortales son dos mujeres, una de ellas estaba embarazada , mientras que entre los heridos, un hombre y un niño fueron trasladados de urgencia al hospital.

Tras el colapso de la vivienda, el cuerpo de Bomberos paulista anunció el “despliegue de 59 hombres y 20 vehículos” para comenzar las tareas de rescate.

São Paulo se encuentra en alerta debido a las persistentes lluvias que están afectando a la región. Según informó la Defensa Civil brasileña, esta situación favorece los deslizamientos de tierra y provoca el desbordamiento de ríos y arroyos.

Sin embargo, por el momento, las autoridades han descartado un posible riesgo de tormentas severas y tornados, aunque llegaron a caer 100 milímetros de lluvia en un solo día.

De acuerdo a los datos ofrecidos, en las últimas 48 horas se han registrado 26 incidentes en la localidad, entre ellos derrumbes y deslizamientos de tierra, además de fuertes vientos, cuyas ráfagas han alcanzado los 92 kilómetros por hora

El departamento de Bomberos local informó que, entre la 01.00 y las 05.00 de la madrugada de este sábado, también se recibieron otras llamadas relacionadas con deslizamientos de tierra, 11 por inundaciones y seis por la caída de árboles, como consignó Veja.