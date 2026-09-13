SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Brasil: Al menos dos mujeres fallecidas deja derrumbe de edificio sobre vivienda en São Paulo

    Once miembros de una familia se encontraban en el interior de su hogar cuando se produjo el colapso del inmueble vecino a causa de las fuertes lluvias. Una de las víctimas fatales estaba embarazada.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El derrumbe de una vivienda en São Paulo deja dos muertos y dos heridos. Foto: Departamento de Bomberos de la Policía Militar del Estado de São Paulo/Divulgación.

    Al menos dos personas fallecieron y otras dos resultaron gravemente heridas este sábado tras el derrumbe de un edificio de 12 pisos sobre una casa en la ciudad de São Paulo, al sureste de Brasil, a causa de las fuertes lluvias que han estado afectando la zona, informaron las autoridades locales.

    “Un total de cuatro víctimas hasta el momento, de las cuales, lamentablemente, dos han fallecido en el lugar y dos han sido trasladadas de emergencia al servicio de urgencias de Tatuapé”, informó el Departamento de Bomberos de la Policía Militar del Estado de São Paulo en redes sociales durante la madrugada.

    Según apuntan las primeras investigaciones, 11 miembros de una familia boliviana se encontraban en el interior de su hogar cuando se produjo el derrumbe de un edificio vecino en construcción.

    En este último aún no residían personas, pero dos albañiles solían dormir allí, aunque todavía no hay información sobre sí estarían entre los posibles efectados.

    Las víctimas mortales son dos mujeres, una de ellas estaba embarazada, mientras que entre los heridos, un hombre y un niño fueron trasladados de urgencia al hospital.

    Tras el colapso de la vivienda, el cuerpo de Bomberos paulista anunció el “despliegue de 59 hombres y 20 vehículos” para comenzar las tareas de rescate.

    São Paulo se encuentra en alerta debido a las persistentes lluvias que están afectando a la región. Según informó la Defensa Civil brasileña, esta situación favorece los deslizamientos de tierra y provoca el desbordamiento de ríos y arroyos.

    Sin embargo, por el momento, las autoridades han descartado un posible riesgo de tormentas severas y tornados, aunque llegaron a caer 100 milímetros de lluvia en un solo día.

    De acuerdo a los datos ofrecidos, en las últimas 48 horas se han registrado 26 incidentes en la localidad, entre ellos derrumbes y deslizamientos de tierra, además de fuertes vientos, cuyas ráfagas han alcanzado los 92 kilómetros por hora

    El departamento de Bomberos local informó que, entre la 01.00 y las 05.00 de la madrugada de este sábado, también se recibieron otras llamadas relacionadas con deslizamientos de tierra, 11 por inundaciones y seis por la caída de árboles, como consignó Veja.

    Más sobre:BrasilSão PauloDerrumbeViviendaMuertosHeridosLluviasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    La apuesta republicana 2.0: concejales pasan a la primera línea

    Lo más leído

    1.
    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    2.
    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    3.
    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    4.
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    5.
    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    6.
    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? La incómoda discusión que reabrió el PC previo a su conferencia
    Chile

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? La incómoda discusión que reabrió el PC previo a su conferencia

    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”
    Negocios

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”

    Ministro de Obras Públicas y Presupuesto 2027: “Estamos expectantes y optimistas”

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones
    Tendencias

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja
    El Deportivo

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido
    Tecnología

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz
    Cultura y entretención

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz

    Oasis anuncia nuevas presentaciones en 2027: no incluye Sudamérica

    De La Batalla de Chile a títulos de Cannes 2026: Mubi Fest revela su programación completa

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”
    Mundo

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Colombia autorizará la entrada de la Policía a las universidades públicas ante protestas violentas

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”