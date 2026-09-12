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    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Los clubes de la MLS se miden este sábado en Estados Unidos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Colorado Rapids vs. Montreal de Alexis Sánchez. Foto referencial de redes sociales @cfmontreal

    Este fin de semana llega el siguiente desafío deportivo para el Montreal, que visita a Colorado Rapids por la Major League Soccer.

    El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier busca dejar atrás una racha de derrotas para sumar puntos en la tabla de posiciones.

    Cuándo juega Colorado Rapids vs. Montreal

    El partido de Colorado Rapids contra Montreal es este sábado 12 de septiembre a las 22:30 horas de Chile.

    Para este compromiso los equipos se miden en el estadio Dick’s Sporting Goods Park de Estados Unidos.

    Dónde ver a Colorado Rapids vs. Montreal

    El partido de Colorado Rapids contra Montreal se transmite en la plataforma Apple TV.

    Más sobre:FútbolMLSColorado RapidsMontrealAlexis SánchezAlexisColorado Rapids vs MontrealColorado Rapids - MontrealMontreal vs Colorado RapidsDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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