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    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Los artistas nacionales compartirán banda sonora con The Strokes, Interpol y Little Simz en una selección de 120 canciones de 36 países. El videojuego llegará el 25 de septiembre.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas integran la banda sonora de EA Sports FC 27, videojuego que Electronic Arts presentó este 10 de septiembre.

    Los representantes chilenos serán parte de una selección de 120 canciones de 36 países que acompañará la nueva temporada del videojuego de fútbol.

    Su incorporación los sitúa junto a artistas como The Strokes, Interpol, The Neighbourhood, The War on Drugs y Little Simz, en una franquicia que durante más de dos décadas ha convertido sus bandas sonoras en una vitrina para descubrir música de distintos lugares del mundo.

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    La participación de los cuatro proyectos da espacio a distintas expresiones de la escena chilena dentro de una selección que también incluye a los latinoamericanos Milo J, Nathy Peluso, Joaquín Coronel y Monsieur Periné.

    El repertorio combina nombres consolidados con propuestas emergentes como The Itch, Sycco, Bruvvy, Temper City, bed y Rose Gray. Además, incluirá música inédita de Mura Masa y Cage the Elephant, banda que estrenará su canción Dying in Reverse en esta edición.

    Royal Blood, Nia Archives, Chase & Status y Barry Can’t Swim también figuran entre los confirmados.

    La música en FC 27

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Las canciones tendrán un papel adicional en The Grounds, el nuevo espacio social compartido de FC 27. Sus tres distritos -Parkside, Montclair y Zeiza- estarán inspirados en las culturas futbolísticas de Inglaterra, Francia y Argentina, respectivamente. Cada uno contará con una selección musical propia para acompañar su identidad y ambientación.

    El anuncio también contempla una actividad para FC Mobile, que celebra su tercer aniversario. Entre el 10 y el 12 de septiembre, los jugadores podrán votar por una canción de la nueva banda sonora para incorporarla al título móvil el 12 de octubre.

    Previamente, el 24 de septiembre, llegará otra canción elegida entre las bandas sonoras históricas de la franquicia.

    La banda sonora oficial de EA Sports FC 27 ya está disponible en Spotify.

    El videojuego se lanzará mundialmente el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El acceso anticipado para las ediciones Ultimate y Ultimate Plus comenzará el 18 de septiembre.

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