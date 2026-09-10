Los pilotos del Rally Chile Biobío 2026 ya recorren los caminos del sur del país

Los aficionados del automovilismo ya sienten el rugir de los motores. Este jueves se dio el vamos al Rally Chile Biobío 2026 que forma parte de la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

Durante la jornada de hoy se desarrolló el Shakedown, prueba libre en el que los pilotos de todas las categorías pudieron conocer la puesta a punto de sus vehículos para comenzar con todo la lucha por los puntos este viernes.

Este entrenamiento oficial se desarrolló en un tramo de 5,76 kilómetros en el sector Manzano de Miramar con superficie de tierra y otras zonas con grava que pusieron a prueba la conducción de los mejores representantes de la especialidad.

De esta manera, los pilotos tuvieron la oportunidad de sentir el vehículo para así comunicar a los ingenieros y mecánicos sus sensaciones para realizar ajustes, en el caso que se requiera, pensando en la competencia cronometrada que se desarrollará entre este viernes 11 al domingo 13 de septiembre.

Cabe remarcar que los tiempos que marcaron los pilotos en este día no entran a la suma del cronometraje oficial del rally. Además, si ocurre un accidente o se rompe alguna parte del auto, no recibirán penalización. Lo que sí, los daños obligarían a que los mecánicos trabajen lo más rápido posible para volver a tener un coche competitivo el día de carrera.

Los primeros registros pusieron al japonés Takamoto Katsuta como el más rápido al completar los 5,76 kilómetros con un tiempo de 4:16.2, siendo seguido por el francés Adrien Fourmaux (4:18.6) y el finlandés Esapekka Lappi (4:18.7).

Una vez finalizado este evento, los pilotos se desplazarán hasta la Plaza de Independencia de Concepción para ser parte de la largada protocolar a partir de las 18.00 horas.

El primer susto

El finlandés Esapekka Lappi fue protagonista de un despiste durante su actuación en el Shakedown. El piloto del equipo Hyundai Shell Mobis WRT perdió el control del vehículo en una curva a alta velocidad, sin poder contrarrestar la dirección del automóvil.

Por aquello, debió frenar con todo para no salirse del camino y con ello evitó un accidente que pudo traer mayores consecuencias.

El video de la secuencia fue compartido por la cuenta oficial de Instagram del World Rally Championship, donde se pudo ver que el golpe terminó afectando solo el parachoques delantero sin, aparentemente, dañar el motor o tren delantero.

Este además se trata de un nuevo susto para Lappi, pues su experiencia en Chile no ha sido la mejor. En la competencia en suelo nacional registra un sexto lugar y dos abandonos.

La lucha por el título

Tras la disputa de las 11 pruebas anteriores, la clasificación es dominada por el galés Elfyn Evans (Toyota) con 216 puntos, 20 por delante de su compañero Sami Pajari, quien viene de coronarse en Paraguay.

El tercer puesto le corresponde a Oliver Solberg (175), quien es seguido por el japonés Takamoto Katsuta con 160 unidades. Más atrás aparecen Adrien Fourmaux (149), Sébastien Ogier (148), Thierry Neuville (129) y, más lejos, Hayden Paddon (38), Josh McErlean (29) y Esapekka Lappi (25).

Esta edición también tiene el atractivo de contar con una amplia presencia nacional, los que aparecen en las categorías Rally 2 y Rally 3.

En la primera mencionada resaltan los nombres de Jorge Martínez, Alberto Heller, Pedro Heller, Emilio Rosselot y Tadeo Rosselot, mientras que en la segunda estarán quienes se han transformado en los protagonistas del rally nacional, como lo son Felipe Padilla, Patricio Muñoz, Eduardo Kovacs y Carlos Prieto.

A ellos se sumará otra carta. El viñamarino Gerardo Rosselot Valenzuela debutará en el Mundial Junior al volante de un Ford Fiesta Rally 3.